Devrim şehidi Kubilay 92. ölüm yıl dönümünde anılacak

22 Aralık 2022 Perşembe, 10:31

Menemen’de 92 yıl önce Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Bey yarın (23 Aralık Cuma) anılacak. Anma etkinlikleri saat 10.00’da Yıldıztepe’de yer alan Kubilay Anıtı’ndaki resmi törenle başlayacak. Aynı saatte İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu da start alacak. Saat 11.00’da Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş yapılacak. Cumhuriyet Meydanı’nda yol koşusunda dereceye girenlere ödülleri verilecek. Anma programı burada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Klasik Türk Müziği Korosu Konseri ile devam edecek.

PANEL VE FİLM GÖSTERİMİ

Tüm gün sürecek anma programında saat 12.45’te Menemen Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde “Devrim Şehidi Kubilay” paneli düzenlenecek. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt ve Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı, Milli Bayramlar Komitesi Başkanı Av. Ulvi Puğ'un moderatörlüğünü yapacağı panelin ardından saat 14.00’da “Kubilay: Menemen Olayı” isimli belgesel film gösterilecek.