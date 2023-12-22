Devrim şehidi Kubilay 93. ölüm yıl dönümünde anılacak

Yayınlanma: 22.12.2023 - 16:08

Güncelleme: 22.12.2023 - 16:08

Menemen’de 1930 yılında Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Bey yarın (23 Aralık Cumartesi) anılacak. Anma programı saat 09.30’da Yıldıztepe’de yer alan Kubilay Anıtı’ndaki resmi törenle başlayacak. Programa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak. Saat 10.00’da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu da start alacak.

“DEMOKRASİ VE LAİKLİK” YÜRÜŞÜYÜ

Resmi programın ardından saat 10.30’da CHP İzmir İl Örgütü ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından “Demokrasi ve Laiklik” yürüyüşü başlayacak. Katılımcılar, Menemen İZBAN İstasyonu’ndan şehitliğe kadar yürüyecek. Kortejde yine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer alacak.

Yürüyüşün ardından Yıldıztepe’de yer alan Kubilay Anıtı’ndaki ikinci tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başlayacak. Programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ADD Gençlik Kolları Genel Başkanı Nihat Arda Mercan, CHP Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Burak Kotan, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt konuşma yapacak. Konuşmaların ardından 10 kilometrelik 17’nci Kubilay Yol Koşusu’nda dereceye girenlere ödülleri verilecek.