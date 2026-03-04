Devrim yasalarının 102'nci yılında Cumhuriyetin eğitim devrimi konuşuldu: 'Cumhuriyetin temeli eğitimdir'

Eğitim-İş Sendikası ve gazetemiz Cumhuriyet, 3 Mart Devrim Yasaları’nın 102’nci yıldönümünde; aydınlanma mirasını, laik, bilimsel, kamusal eğitimi savunmak ve konuşmak için bir araya geldi.

TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi’nde; alanında uzman akademisyenler, gazeteciler ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla “3 Mart Devrim Yasaları: Cumhuriyetin Eğitim Devrimi" konulu bir panel gerçekleştirildi.

"VİCDANI SIZLAMIYOR"

Panelin açılış konuşmalarını Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Erinç Sağkan gerçekleştirdi.

Özbay, "Cumhuriyetin temeli eğitimdir. Diyanet İşleri Başkanlığı adeta Milli Eğitim Bakanlığı'na dönüştürüldü. Cumhuriyet devrimlerini inşa eden Meclis'ten Cumhuriyet değerlerini tasfiye eden bir Meclis çoğunluğu ile karşı karşıyayız. Kendimizden daha çok çocuklarımız için Cumhuriyete sahip çıkma sorumluluğumuz var" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e eleştirilerde bulunan Özbay, "Devletin eğitim politikaları üzerinden yandaş medyada nutuklar atarken kendi çocuğunu özel okula gönderiyor ama vicdanı sızlamıyor" ifadelerini kullandı.

"BU DİNDARLIK DEĞİL DİNBAZLIK"

Bu ay içerisinde ramazan genelgesi üzerinden toplumu kutuplaştıracak, ayrışmayı okullara kadar taşıyacak bir adım daha atıldığını belirten Özbay, "Milli ve manevi değerler deyip bu ülkenin kurucusunu, önderini, onun emaneti olan devrimleri eğitim ortamında anlatmamayı, eksiltmeyi tercih ediyorsanız orada çok net bir politik tercih vardır. Biz de bu politik tercihinizi açıkça yüzünüze soruyoruz. Bu toplumda yaşıyorsanız ramazanı da anlatırsınız, muharrem ayını da anlatırsınız. Buna kimsenin itirazı yok ancak bir yerde öyle bir ortam oluşursa ki bu ülkenin 10 yaşındaki çocuğu kantinden su alamaz hâle getirilirse, farklı inanca sahip bir yurttaşın çocuğu politik tercihler doğrultusunda hedef gösterilirse, işte biz buna dindarlık değil dinbazlık deriz" diye konuştu.

"BİR MİLİM SAPMAMALI"

Sonrasında TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan konuştu. Okulda öğretmenden sokaktaki çocuklara, hekimlerden avukatlara kadar Türkiye'nin ciddi bir şiddet sarmalında olduğunu belirten Sağkan, eğitim politikalarının 3 Mart Devrim yasalarına göre oluşturulmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Sağkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhuriyet gemisi düzgün ilerleyecekse devrim yasalarından bir milim sapmamalı. Bu kanunlar devletin laik, hukuk temelli ve akla dayalı bir yapıda olmasının omurgasını oluşturur. Laiklik devletin inançlar karşısında tarafsız kalmasıdır. Bilimsel ve laik eğitim olmadan bağımsız yargıdan söz etmek zorlaşıyor. Devrim kanunları iradesi bugün yol göstericimizdir. Cumhuriyet her gün yeniden kurulan bir hukuk düzenidir."

KARMA EĞİTİM VE KADIN HAKLARI KONUŞULDU

Panelin ilk konusu "3 Mart Devrim Yasaları, Karma Eğitim ve Kadın Hakları" oldu. Bu oturumda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel, 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı, Şenal Sarıhan, Prof. Dr. Zana Ayşe Çıtak Aytürk ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Meral Güler konuştu. İkinci oturumda ise "Cumhuriyetin Aydınlanma Mirası, Laiklik ve Bilimsel Eğitim" konusu ele alındı. Söz konusu panelde gazetemiz yazarları Orhan Bursalı, Zülal Kalkandelen ve Figen Atalay ile ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt konuştu.

LAİK VE KAMUSAL EĞİTİM ELE ALINDI

⁠Panelin üçüncü ve son oturumunun konusu ise 'Laik ve Kamusal Eğitim' oldu. Panelde konuşmacı olarak gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, gazeteci, yazar Mustafa Mert Bildircin, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Doç. Dr. Haydar Seçkin Çelik yer aldı.

Oturumların ardından katılımcılara plaket takdim edildi.