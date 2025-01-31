Devrimci hareketin simge ismi Sedat Göçmen uğurlandı

Yayınlanma: 31.01.2025 - 10:05

Güncelleme: 31.01.2025 - 10:05

Devrimci hareketin simge isimlerinden Sedat Göçmen dün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Göçmen’i son yolculuğuna uğurlamak için yoldaşları ve dostları, Şişli Camii’nde toplandı.

Cenazeye SOL Parti üyeleri, Göçmen’in geçmişten bugüne yol arkadaşları solun farklı kesimleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Sedat Göçmen’in cenazesi Şişli Camii’nden kaldırıldı. Ardından 28 Ocak günü hayatını kaybeden Göçmen dostları ve yoldaşları, kitlesel bir yürüyüş ile Feriköy Mezarlığı’na ilerledi.

Yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşün sonunda kitle, Feriköy Mezarlığı’na ulaştı. Ailesi, dostları ve yoldaşları, Sedat Göçmen’in cenazesini burada toprağa verdi.