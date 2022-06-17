DİAYDER davasında 3 sanık hakkında tahliye kararı
Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne (DİAYDER) yönelik soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Fuat Hatip, Ekrem Baran, Hafit Tunç ve Mehmet Emin Aslan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları hazır bulundu.
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da takip ettiği duruşmada tanıklar dinlendi.
Tanık beyanlarının ardından söz alan tutuklu sanık DİAYDER Başkanı Ekrem Baran tahliye talebinde bulunarak, "Herkes İslam doğrultusunda yardım yapıyor. Bizler de bu şekilde insanlara yardım etmek istedik. Bununla ilgili hadis ve ayetler de var. Dernek bu şekilde ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Bize yapılan bu suçlamaların adaletsizlik olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Tutuklu sanıklardan Hafit Tunç da tahliye talebinde bulunarak, "DİAYDER yasal bir dernektir. Örgütle alakam ve ilişkim yoktur. Cezaevinde bulunduğum sürede ailem ve ben mağdur oldum." dedi.
Tutuksuz sanık Enver Karabey ise din alimi olduğunu ve derneklerinin herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını savunarak, "Dinimin kurallarını uygular ve buna göre hareket ederim. Bunun dışına çıkmamız mümkün değildir, hiçbir illegal örgüt adına para da toplamadım. Cuma namazlarına katılmanın ve namaz kılmanın suç olmadığı açık ve nettir" şeklinde konuştu.
Savunmaların ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı.
Heyet, tutuklulukta geçirdikleri süre, sağlık durumları ve dosya kapsamını dikkate alarak sanıklar Ali Fuat Hatip, Hafit Tunç ve Mehmet Emin Aslan'ın tahliyesine hükmetti.
Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ayda bir karakola imza atmaları şeklinde adli tedbir uygulayan heyet, sanık Ekrem Baran'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Dava dosyasının, esasa ilişkin görüşünü hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmeden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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