HDP'li Pervin Buldan'dan DİAYDER tepkisi

04 Ocak 2022 Salı, 13:28

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu.

Buldan konuşmasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik özel teftiş başlatmasına dayanak yaptığı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) iddianamesine dikkat çekti.

DİAYDER iddianamesine tepki gösteren Buldan, “İBB üzerinde bir kumpas başlattılar, 31 Mart'ın intikamını almaya devam ediyorlar. İstanbul üzerinden tüm ülkeyi, tüm demokrasi güçlerini tehdit ediyorlar. Yandaşları İstanbul'dan geçiniyordu, belediyeyi kaybedince rant muslukları kapandığı için bu kadar saldırgan oldular ve yaralarının çok büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendilerinde olmayan ne varsa bu iddianamenin içerisine suç olarak koymuşlar” dedi.

Buldan şunları söyledi:

"29 Aralık'ta da İzmir'de Deniz Poyraz'ın davası görüldü. Katilin mahkemede kolluk güçleriyle rahatlığı Hrant Dink'i öldüren tetikçinin rahatlığı ve sırtının savunmasıyla aynı görüntülere tanıklık ettik. Katilin bağlantıları ile ilgili birçok delil ortada dururken siz hala katilleri azmettiricileri koruyorsunuz ve katile katil gibi davranın dediğimiz için bizi yargılamaya çalışıyorsunuz.

İstedikleri soruşturmayı başlatsınlar, katile katil demekten vazgeçmeyeceğiz. Eline silah alan, insanlarımızı katledenlere katil demekten asla geri adım atmayacağız.

İBB üzerinde bir kumpas başlattılar, 31 Mart'ın intikamını almaya devam ediyorlar. İstanbul üzerinden tüm ülkeyi, tüm demokrasi güçlerini tehdit ediyorlar. Yandaşları İstanbul'dan geçiniyordu, belediyeyi kaybedince rant muslukları kapandığı için bu kadar saldırgan oldular ve yaralarının çok büyük olduğunu hepimiz biliyoruz.

(DİAYDER) Sarayın yargısı Kürtçe barış, eşitlik, yaşam kelimelerini suç olarak iddianame içine yerleştirmişler. Bunlar çukurun da çukuru. Kendi zihniyetlerinde barış yok, birlik yok, onur yok... Bu insanlarda bunlar olduğu için ve Kürtçe yazıldığı için kendilerine görev olarak koymuşlar. Bu kavramlardan mahrum olduğunuzu ve bu kelimelerden korktuğunuzu iyi biliyoruz. Bir kelime de biz ekliyoruz: Bitti, bitiyor, gitti, gidiyorsunuz.

Yolsuzluk, hırsızlık, yalan, talan döneminizi bitirecek bir halk var. 31 Mart bir başlangıçlı, arkası daha büyük gelecek. Çifte yenilgi aldığınız İstanbul halkları, büyük demokrasi ittifakı ile sizi tarihin çöplüğüne gönderecektir. İstanbul faşizminize de demokrasi kumpaslarınız da geçit vermeyecektir. Suçlu arıyorsanız suçlularla fotoğraf albümünüze ve aynaya bakarsanız suçluları orada göreceksiniz."