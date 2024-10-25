DİAYDER davasında karar: Dernek başkanı dahil 16 sanığa ceza

Yayınlanma: 25.10.2024 - 17:32

Güncelleme: 25.10.2024 - 17:32

Kamuoyunun 'DİAYDER davası' olarak bildiği, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (DİAYDER), terör örgütü PKK ile iltisaklı bulunduğu iddiasıyla üye ve yöneticileri hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla 3,5 yıl ile 15'er yıl arasında değişen oranlarda hapis istemiyle açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 11 tutuksuz sanık ile sanıkların avukatları katıldı.

SON SÖZLERİ ALINDI

Avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındıktan sonra sanıklardan son sözleri soruldu. Duruşmaya katılan tutuksuz sanıklardan Fevzi Barış, İbrahim Şek, Mehmet Işık, Ali Fuat Hatip, Aydın Ayhan, Hasan Karahan ile Hafik Tunç, suçsuz olduklarını savunarak beraatlarını talep etti.

"MÜCADELEM KARDEŞLİĞİN OLUŞMASI İÇİNDİR"

Tutuksuz sanık Abdulhadi Öztekin son sözünde, "Arkanızda yazan, 'Adalet mülkün temelidir' yazısı gibi... Kararını bekliyoruz" derken, sanık Nasri Tonğuç, "Kararınız ne olursa olsun heyetinizi selamlıyorum. 29 yıl devlet memurluğu yaptım. Din dışında bir şey yapmadım. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık Sefa Mehmetoğlu son sözünde, "Tüm süreç boyunca ciddiyetle ve sorumluluk duruşmalara katıldım. Bu bilinçle gerçeği ve doğruyu söyledim. Sizlerin vesilesiyle hak ve adaletin tecellisi için beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık Nezir Erdemci ise son sözünde, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Yaptığım mücadele, bu ülkede huzur ve kardeşliğin oluşması içindir. Suç olarak görmüyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

DERNEK BAŞKANINA 7,5 YIL HAPİS

Kararın açıklayan mahkeme heyeti, dernek başkanı Ekrem Baran ile iki sanığı ayrı ayrı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5'ar yıl, 9 sanığa ise aynı suçtan ayrı ayrı 6'şar yıl 3'er ay hapse mahkum etti. Heyet, 4 sanığı, 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 2'şer yıl 1'er ay hapse çarptırdı. 6 sanığın beraatına karar veren mahkeme, yargılama aşamasında hayatını kaybeden Enver Karabey hakkındaki davanın düşmesine hükmetti.