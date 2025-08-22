Dicle Elektrik’e ait drone silahla vuruldu: 1 kişi gözaltında!

Dicle Elektrik, Şırnak’ın İdil ilçesinde jandarmanın desteği ile drone ile kaçak elektrik kullanımına yönelik tarama faaliyetlerine başladı.

Sabahın erken saatlerinde kırsal bölgelerde başlatılan denetim çalışmaları, güvenlik güçlerinin gözetiminde sorunsuz şekilde devam ederken, Özbek köyü kırsalında dronla yapılan denetim sırasında bir saldırı meydana geldi.

Olayda, Dicle Elektrik’e ait kaçak tarama dronuna bir şahıs tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu dron zarar görürken, jandarma ekipleri hızla harekete geçerek şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs karakola götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı.

"BU TÜR TEHDİTLERE KARŞI DURUŞUMUZ NETTİR"

Konuya ilişkin hukuki sürecin Dicle Elektrik avukatları ve teknik ekipleri tarafından titizlikle takip edildiğini belirten Dicle Elektrik yetkilileri, "Bu saldırı sadece bizim teknolojik ekipmanımıza değil, aynı zamanda kamu kaynaklarına, kamu hizmetine ve hukukun üstünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Bu tür tehditlere karşı duruşumuz nettir. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için tüm hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

"TEKNOLOJİ DESTEKLİ KAÇAK TARAMA FAALİYETLERİ SÜRECEK"

Yapılan açıklamada, "Kaçakla mücadelede caydırıcılığı artırmak amacıyla drone destekli denetimlerimiz devam edecek. Hiçbir baskı, tehdit ya da saldırı bu kararlılığımızı değiştirmeyecek" ifadelerine yer verildi.