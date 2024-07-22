Dicle Nehri’nde cisim patladı: 1 ağır yaralı

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde Dicle Nehri’nde balık avlamaya giden bir kişi, yabancı cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 16:16
Dicle Nehri’nde cisim patladı: 1 ağır yaralı
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Alınan bilgilere göre, Cehennem Deresi bölgesinde Dicle Nehri’nde arkadaşlarıyla balık avlamaya giden D.K.(35), türü öğrenilemeyen patlayıcının elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.

D.K., arkadaşlarının ihbarı üzerine askeri helikopter ile sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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