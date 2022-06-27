Didim Amfi Tiyatro'da 15 bin kişi ile Selda Bağcan coşkusu

27 Haziran 2022 Pazartesi, 11:40

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın seçim vaatleri arasında bulunan, açılışı 23 Haziran Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından gerçekleştirilen Didim Amfi Tiyatro, açılışın hemen ardından gerçekleştirilen konserler ile Didimli vatandaşları sanat ile buluşturdu.

15 BİN KİŞİ KATILDI

Didim Amfi Tiyatro'nun ilk haftasında sahne alan Senfoni Orkestrası ve Melek Mosso'nun ardından Selda Bağcan Didimli sevenleriyle buluştu.Yerli ve yabancı turistler ile çevre illerden gelen birçok sanatseverin katıldığı konser büyük ilgi gördü. 15 binden fazla izleyicinin katıldığı konserde Didim Amfi Tiyatro'nun etkinlik alanı ile yeşil alanı doldu, taştı. Gece boyunca Selda Bağcan'ın söylediği türkülere eşlik eden izleyiciler unutulmaz anlar yaşadı.

ATABAY: DİDİM AMFİ TİYATRO'DA ETKİNLİKLER SÜRECEK

İlk haftasında dahi on binlerce vatandaşı ağırlayan Didim Amfi Tiyatro'nun başarısından dolayı gurur duyduklarını söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, sanatseverlere etkinliklere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Didim'de kültür ve sanat faaliyetlerinin hız kesmeden süreceğini söyleyen Başkan Atabay, "Didim Amfi Tiyatro'nun ilk haftasında birbirinden ünlü sanatçıları vatandaşlarımız ile buluşturduk. Sanatseverler de bu etkinliklerde bizleri yalnız bırakmadı. Tüm vatandaşlarımıza Didim Amfi Tiyatro'ya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. Burada, bu sahnede düzenlenecek kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam edecek" dedi.