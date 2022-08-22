Didim Amfi Tiyatro'da Sıla rüzgarı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:43

Aydın’da Didim Belediyesi tarafından bölgede kültür ve sanatın yeni merkezi olan Didim Amfi Tiyatro'da etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Yapımı Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Haziran ayında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı yapılan Didim Amfi Tiyatro'da şarkıcı, söz yazarı ve besteci Sıla, birbirinden eşsiz parçalarıyla hayranlarıyla buluştu.

Konsere CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, eşi Tuna Atabay ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile eşi Duygu Günel katıldı.

Yüzlerce vatandaşın takip ettiği konser, izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. Türkçe pop müzikten arabeske birçok parçanın seslendirildiği konserde sanatın sesi bir kez daha Didim Amfi Tiyatro'da yankılandı. Gece saatlerine kadar devam eden konserin sonunda vatandaşlar, Sıla'yı ayakta alkışladı.