Didim Amfi Tiyatro'da türkü rüzgarı
Aydın'da Didim Belediyesi'nin bölgeye kazandırdığı Didim Amfi Tiyatro'da Didim Türkü Grubu'nun rüzgarı esti. Konsere katılan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didimli gençleri sanatçı olmaları için eğitecek, kentimizde senfoni orkestraları kuracağız" dedi.
Kültür ve sanatın yeni merkezi Didim Amfi Tiyatro, muhteşem bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Didim Belediyesi'nin destekleriyle Didim Türkü Grubu tarafından gerçekleştirilen yaz konseri, yurttaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Türk Sanat Müziği'nin eşsiz eserlerinin seslendirildiği konserin sunuculuğunu Suna Çuhadar gerçekleştirdi. Oyun havaları ve türkülerin de seslendirildiği konser boyunca vatandaşlar, koro üyelerine eşlik ederek doyasıya eğlendi.
Konsere Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener de katıldı. Konser sonunda Başkan Atabay, Didim Türkü Grubu Şefi Selahattin Aydın'a çiçek vererek teşekkür etti.
BAŞKAN ATABAY: DİDİM TURİZMİN, SANATIN VE SPORUN ÖNDE GELEN KENTİ OLACAK
Konserde konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kısa zaman içerisinde faaliyete geçecek olan Didim Gençlik Merkezi'nde çocuklara ve gençlere yönelik gerçekleştirilecek olan müzik dersleri ile Didim'den birçok sanatçı çıkmasının önünün açılacağını söyledi. Başkan Atabay, "Yapımını tamamladığımız Didim Gençlik Merkezi'nde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik dersler vereceğiz. Didimli çocukların ülkemizin nadide kıymetleri olarak yetişmesi için, bu tip korolatda yer alması için, gerek sanatta gerek sporda başarıyı yakalayabilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Şan dersleri vereceğiz orada, senfoni orkestraları kuracağız. Biz onlara güveniyoruz, sizler de bize güvenin. Sizlerden aldığımız güç ile Didim gerek turizmde, gerek sanatta gerekse de sporda Türkiye'nin önde gelen kenti haline gelecektir" diye konuştu.
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