Didim, bayramı Lavanta Festivali ile kutlayacak

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:51

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Didim Lavanta Festivali, bu yıl 13-14 Temmuz tarihlerinde yurttaşlara kapısını açacak. Belediye tarafından yetiştirilen lavantaların mor rengiyle süslenen festivale binlerce yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor.

Festivalde katılımcılar birçok sürpriz etkinlik ile karşılaşacak. Didim Belediyesi heykel ve seramik atölyesinde hazırlanan ürünler de festival alanında sergilenecek.

Tüm yurttlaşları Lavanta Festivali’ne katılmaya davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Didim VegFest'in ardından bir festivalimiz ile daha vatandaşlarımızla buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Lavanta Festivali, bu yıl da tekrar kapılarını belediyemiz bünyesinde bulunan Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda 13 - 14 Temmuz tarihlerinde açacak. Kartpostallık görüntülerin olduğu, doğanın doğal renkleriyle süslenecek festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.