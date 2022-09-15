Didim Belediye kursiyerlerinin sergisi açıldı

Aydın’da Didim Belediyesi kursiyerlerinin hazırladığı el işi ürünlerin bulunduğu sergi Başkan Ahmet Deniz Atabay tarafından açıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
15 Eylül 2022 Perşembe, 16:59
Didim Belediye kursiyerlerinin sergisi açıldı
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Didim Belediyesi tarafından verilen el işi kurslarında hazırlanan ürünlerin bulunduğu sergi, Akbük Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Açılışa Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını veren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, sergiyi gezerek sanatçıları tebrik etti.


Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay didim belediyesi

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