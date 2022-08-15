Didim Belediyesi’nden fahiş fiyat denetimi

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde marketlerde fahiş fiyat ve gıda kontrol denetimi yaptı.

İZMİR / Cumhuriyet
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:20
Didim Belediyesi’nden fahiş fiyat denetimi
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Aydın’da Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor. Didimli yurttaşlar ve ilçeye tatil amacıyla gelen turistlerin güvenliği, refahı ve huzuru için denetimlerini aralıksız sürdüren Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerdeki kontrollerine devam etti.

Başta gıda ürünleri olmak üzere her tür üründe fiyat artışınının önüne geçmek için market denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, marketlerde rafları dolaşarak etiketleri inceledi. Ekipler, gerçekleştirdikleri gramaj kontrolü ve etiket denetimi kapsamında ürünlerin reyon ve kasa fiyatı arasında kontrol sağlayarak güncel fiyatları kontrol altına aldı.


aydın didim belediyesi Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay

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