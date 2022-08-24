Didim Belediyesi’nin tarlalarından yurttaşların sofralarına

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:42

CHP’nin başlattığı tarımsal kalkınma hamlesiyle belediyeye ait tarlalarda buğday, ayçiçeği, biber, patlıcan ve daha birçok tarımsal ürünü ekerek ürünleri vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştıran Didim Belediyesi, domates hasadına başladı. Didim Belediyesi'ne ait Akyeniköy Mahallesi'nde bulunan tarladan alınan ilk mahsüller, salça olarak hazırlanmak üzere yine Didim Belediyesi'ne ait tesislere götürülerek Didimli yurttaşlarla buluşturulmak üzere işlenmeye başlandı.

DİDİM BELEDİYESİ VATANDAŞLARIN MUTFAK MASRAFLARINA DESTEK OLUYOR

Ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılan sebze ve unların ardından salçalarında Didimlilerle buluşturulacağını söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Halkımız için üretiyor, toprağımızda yetişen organik ürünleri Didimlilere ulaştırıyoruz. Un ve sebzenin ardından salça üretimi için domateslerimizin hasadını gerçekleştirdik, hazırlıklarımıza başladık. Kısa süre içerisinde, gerekli izinlerin alınmasının ardından, bu ürünümüzü de Didimli vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştıracağız. Bir yandan Balat Mahallesi'nde bulunan tarlamızda ekimini gerçekleştirdiğimiz ayçiçeklerimiz yetişiyor, onlar da yağ olarak hazırlanacak ve vatandaşlarımız mutfak masraflarına biraz da olsa destek olmak için yine ücretsiz olarak patentli markamız 'Didyma' adı altında dağıtımı yapılacak. Didim için çalışmaya, Didimlilere ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.