Didim Lavanta Festivali’nden renkli görüntüler

Yayınlanma: 17.07.2023 - 15:05

Güncelleme: 17.07.2023 - 15:05

Didim Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Didim Lavanta Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Didim- Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri fidanlığında gerçekleştirilen festivale, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener, İbrahim Metin Başer, Belediye Meclis üyeleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

“BATAKLIKTAN MİS KOKULU LAVANTA TARLALARINA”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Bizleri bu organizasyonda yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. 3'üncüsünü düzenlediğimiz Lavanta Festivali’ne hepiniz hoş geldiniz. Değerli katılımcılar her şeyden önce bir şeyi hayal edeceksiniz, önce hayali kuracaksınız, daha sonra geri kalan bütün şekillenmeyi, çalışma arkadaşlarınızla beraber onların gayreti ile başaracaksınız. Bu içinde bulunduğumuz 74 dönümlük arazi bataklıktı. Buranın eskileri ve burada yaşayanlar iyi bilir. Biz burada bir sera kurup, ilçemizde kullanacağımız her türlü bitkiyi yetiştireceğiz dedik. Arkadaşlarımızla beraber azmettik ve bu gördüğünüz araziyi bu hale getirdik."





"Takdir sizlerin. Çalışma bizden, takdir sizden. Tabii ki çiçek yetiştirmekle kalmadık. Tıbbi ve Aromatik bitkilerimizi de burada yetiştiriyoruz. İlçemizin çeşitli noktalarında satış evlerinde sizlere sunuyoruz. Önce azmedeceksiniz, iyi planlayacaksınız. Çalışma arkadaşlarınızla durmadan, yılmadan, bıkmadan çalışacaksınız. Biz Didim’in geleceğine güveniyoruz. 9 yıl boyunca el ele verdik, sırt sırta verdik, Didim’de çok önemli işler başardığımıza inanıyorum. Biz Didim’e güveniyoruz, sizlere güveniyoruz, sizde bizlere güvenin” ifadelerini kullandı.

Festivalin açılışında konuşan Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca da Didim’in doğal güzelliklerinden bahsederek, festivalin yapılmasında ve lavanta bahçelerinin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

ZİYARETÇİ AKINI

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve beraberindekiler, festival kapsamında alanda bulunan, fide dikme atölyesi, kompost atölyesi, tohum ekme atölyesi, yulaf sütü atölyesi, taş baskı atölyesi, teraryum atölyesi, sabun atölyesi, un, yağ, salça atölyesi, seramik atölyesi, organik gübre/ mantar yetiştiriciliği atölyesi ile lavanta yağlı sinek ilacı, dezenfektan, kolonya atölyelerini ziyaret edip bilgi aldı. Yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, vatandaşlar lavanta bahçelerini dolaşıp bol bol fotoğraf çektirdi. Lavanta bahçesi içerisinde kurulan mor renkli şemsiyeli yollar, salıncak, bisiklet, kalp temalı ve pencere temalı görseller ve mini konserler ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Lavanta Festivali etkinlikleri kapsamında festivalin ilk gününde gerçekleştirilen SAMİDA grubunun konseri de Didimlilere unutulmaz bir gece yaşattı.