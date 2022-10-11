Didim'de 149 düzensiz göçmen, 4 insan kaçakçısı yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 149 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak da 4 insan kaçakçısı da gözaltına alındı.

İHA
11 Ekim 2022 Salı, 14:24
Didim'de 149 düzensiz göçmen, 4 insan kaçakçısı yakalandı
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Didim’de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye kalkışan 149 düzensiz göçmenin yer aldığı tekne Didim Altınkum açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Teknede bebeklerin, çocukların ve kadınların da olduğu aktarıldı. Yakalanan göçmenler Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözetim altına alınan göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili olarak emniyet güçlerince 4 insan kaçakçısı da gözaltına alındı. İnsan kaçakçılarının ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Didim İnsan kaçakçısı düzensiz göçmen

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