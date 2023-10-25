Didim’de 16 düzensiz göçmen yakalandı
Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmeye çalıştığı tespit edilen 16 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından Aydın’ın Didim ilçesinde yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi Akköy Mahallesi’nde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile icra edilen faaliyette bot ile yasadışı olarak Yunanistan ülkesinin Sisam adasına geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen 1 adet bot ve tekne motoru ile birlikte yakalandı.
Organizatör ve planlayıcı şüphelinin kimlik bilgileri tespit edilirken, şüpheliler hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı.
Yakalanan düzensiz göçmenler ise adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.
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