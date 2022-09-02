Didim'de 27. Barış Şenlikleri coşkusu
Didim'de 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında düzenlenen 27. Barış Şenlikleri'ne binlerce vatandaş katılırken, yapılan görsel şov geceyi aydınlığa çevirdi.
Aydın’ın Didim ilçesinde Didim Belediyesi tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında organize edilen Barış Şenlikleri, bu yıl 27'nci kez kutlandı. Etkinlikler kapsamında Altınkum Yalı Caddesi'nden başlayan barış kortejine binlerce vatandaş katıldı.
Şarkılar ve sloganlar eşliğinde yürüyen vatandaşlara CHP Aydın Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere Uzman, meclis üyeleri ve STK temsilcileri eşlik etti.
Aytepe Barış Heykeli'nde son bulan kortej, burada Dünya Barış Günü nedeniyle barış ateşini yaktı.
NECATİ VE SAYKOLAR'DAN UNUTULMAZ KONSER
27. Barış Şenliği, kortejin ardından Türkçe Rock müziğin efsane grubu Necati ve Saykolar konseri ile sürdürüldü. Altınkum Plajı'nda düzenlenen konserde binlerce vatandaş, şarkılara eşlik etti ve unutulmaz dakikalar yaşadı. Performanslarıyla Didim'i sallayan Necati ve Saykolar grubuna teşekkür eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kendilerini tebrik ederek grubu temsilen solist Necati Karadayı'ya çiçek takdim etti.
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