Didim'de ‘Ata ağaçları’nda zeytin hasadı yapıldı
Ege Bölgesi'nin en değerli tarım ürünlerinden olan zeytinde hasat dönemi başladı. Didim'de bulunan ata ağaçlarında sembolik olarak hasat gerçekleştirildi.
Zeytin hasadının başlamasıyla birlikte Didim'de bulunan ata ağaçlarında sembolik zeytin hasadı yapıldı. Efeler ve Fevzipaşa Mahalleleri'nde gerçekleştirilen törenlere Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Didim İlçe Jandarma Komutanı Gani Sokak, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, çeşitli oda başkanları, STK üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
BAŞKAN ATABAY: DİDİM BELEDİYESİ ÜRETİCİNİN YANINDA
Törende konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile üreticinin yanında olmaya özen gösterdiklerini söyledi. Başkan Atabay, "Turizmin yanında Didim’de ikinci bir iş arama çalışması var ama kalıcı ve doğanın verdiği imkanları da kullanarak turizmin yanına tarımı koyabiliriz. Bunda da birinci olarak koyabileceğimiz ürün zeytin; bu noktada biz Didim olarak zeytincilikte bir fideyiz. Küçüğüz daha sayımızı 2 milyona yakın; işletme sayımız da çok az. Bu konuda tek başına yapabilecek durum değil, şahıs arazileri bu anlamda değerlendirildi. Alan açılması lazım; işgaller var. Belirli aşamada iş bir yere gelince bir takım cezalar çıkıyor. Ya bunları değerlendireceğiz ki bu zor ya da bu yerleri zeytinciliğe açmamız lazım. Toprak reformundaki gibi dağıtılması lazım. Bence devlet bu işe el atıp düzgün bir planlama yaparak alanlardaki zeytin sayımızı fazlalaştırmamız lazım. Vatandaş buradan getiriyi hesap edip ona göre dikiyor. Zeytin konusu önemli ve devam edilmeli ve vatandaşın önünü açmalı. Hasat başlıyor. Fiyatlar konusunda etkimiz yok; vatandaşımız ezilmesin diye alımlar için Akyeniköy’de bir yer oluşturduk. Bir düzen geldi; fiyatlar üreticinin lehine oluşturuldu. Başka yerde de bakıyoruz. Bir yer bulduk; uygun derlerse geçici bir alım merkezi daha kurup iki noktada bu işi yapmasına bu alım sürecinde gayret edeceğiz. Bu noktada birlik ve beraberlik olmalıyız" dedi.
Video Haberler
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
- 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Demirtaş'tan Soylu’ya ‘Katil’ yanıtı
- 'Ses kaydını dinledim' diyerek açıkladı
- Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti
- 65 yaş üstü ve kronik hastalar için aşı kararı!
- 'Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor'
- Ali Erbaş’ın eşine özel kalem tahsis edildi
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- 'Avukatım yaptı mı bilmiyorum!'
- AKP'ye kalelerinden darbe!