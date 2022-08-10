Didim’de hurdalar kenti güzelleştirdi
Aydın'da Didim Belediyesi tarafından tamamı geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak hazırlanan izmaritlikler, kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi.
Hurda malzemeleri hayata döndürerek kedi ve köpek kulübeleri, çöp kutuları ve çeşitli peyzaj ürünlerini maliyetsiz şekilde kente kazandıran Didim Belediyesi, bir projeyi daha hayata geçirdi.
Didim Belediyesi Heykel Atölyesi'nde hurda malzemeler kullanılarak hazırlanan izmaritlikler, kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi.
"Sigara sağlığa ve çevreye zararlıdır! Yere atma! Kafama at!" sloganı yerleştirilen izmaritlikler, kent estetiğine de değer kattı.
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