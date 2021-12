Didim’de tohumlar toprakla buluştu

01 Aralık 2021 Çarşamba, 17:45

Ekim çalışmalarını bizzat yakından takip eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Balat mahallemizde kullanılmayan arazimize buğday ekimi gerçekleştirdik. Özenle seçtiğimiz tohumları toprakla buluşturduk. Buğday hasadımızdan sonra aynı tarlaya sebze ekimi gerçekleştireceğiz. Tüm imkânlarımızı halkımız için yararlı şekilde kullanmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DİDİM SERASIYLA ÖN PLANDA

Didim Belediyesi’nin 2016 yılında Akköy Kocabahçe mevkisinde açılışını yaptığı, 54 bin 400 metrekare alan içine kurulu Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı’nda Didim’in yeşillendirilmesi için kullanılan mevsimsel çiçekler yetiştirilirken, tıbbi aromatik bitkilerden de uçucu yağlar elde ediliyor.

A. Deniz Atabay’ın göreve gelir gelmez başlattığı sera çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Didim Belediyesi’ne ait Tıbbi Aromatik ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı, mevsimlik çiçek ihtiyacını karşılarken tıbbi aromatik bitkilerden de uçucu yağ elde edilmesini sağlıyor.

Didim ilçe merkezi ve mahallelerinde dikilen mevsimsel çiçeklerin tamamı belediye serasından üretilen yazlık ve kışlık olarak ekilen çiçeklerle ilçenin çehresi değiştiriliyor. Yaklaşık olarak 20 çeşit çiçeğin üretiminin yapıldığı serada ilk yıl 150 bin adet olan mevsimsel çiçek üretimi ise dört yılın ardından 1 milyon rakamını geçerken seranın son hali ise birçok belediyeye örnek oldu.

Mevsimsel çiçeklerin yanı sıra lavanta, biberiye, defne, melisa, kantaron, nane, kekik, okaliptüs ve delice zeytinyağı gibi tıbbi aromatik yağ üretimi için üretilen bitkilerden elde edilen uçucu yağlar “Didyma” markası ile satışa sunuluyor. Bunların yanı sıra ürünlerden kekik, ada, lavanta, ıtır, zeytin yaprağı ve biberiye çayı yapılmaktadır. Özellikle lavanta üretimi noktasında belli bir seviyeye ulaşan seranın son hali ise hem fotoğrafçıların hem de lavanta kokusuna almak isteyenlerin uğrak mekânı olurken zaman zaman da lavanta tarlası özel günlerde mekân olarak tercih ediliyor.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise dört yıllık bir çalışmanın ardından seranın çok iyi noktaya geldiğini ve diğer belediyelerin de kendilerini örnek alarak bu tür bir çalışma içerisine girdiklerini ifade etti. Atabay sözlerini şöyle sürdürdü. “55 bin metrekare alan içine kurulan seramızda yazlık ve kışlık mevsimsel çiçek yetiştirmenin yanı sıra tıbbi aromatik bitkiler, ilçe geneline dikeceğimiz fidanlar gibi birçok ürünümüzü burada yetiştiriyoruz. İlçemizin peyzajı konusunda önem verdiğimiz jakaranda ağaçlarımız da an itibarı ile seramızda üretiliyor ve ilerleyen aylarda kentimizi renklendirmek üzere hazırlanıyor. Şu an yıllık olarak bir milyonun üzerinde bir üretim yapıyoruz. Tüm ilçemizi kendi çiçeklerimizle renklendiriyoruz” diye konuştu. Didim Belediyesi tarafından işletilen serada mevsimlik çiçeğin yanı sıra tıbbi aromatik bitkiler de üretilerek yağ elde etme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Atabay, serada ürettikleri ürünlerden kendi makineleriyle yağlarının çıkarıldığını söyledi. Başkan Atabay, “Nane yağı ile başladığımız üretimimizi, kekik, biberiye, lavanta ve delice zeytinyağı ile çeşitlendirdik. Seramızdaki aromatik bitkilerden elde ettiğimiz yağlarla ‘Didyma’ markasını oluşturduk ve birçok ürün elde ettik. Şu an lavanta, nane, biberiye ve kekik gibi tıbbi aromatik bitkilerden uçucu yağlar elde ediyoruz. Bunu da kendi fidanlığımızda gerçekleştiriyoruz. Tüm çabamız iyi yaşam kenti Didim için” ifadelerine yer verdi. Seranın kurulduğu günden bu yana 14’ü yakın köylerden kadınlar olmak üzere 30’a yakın vatandaşa iş imkânı sağlandığını hatırlatan Başkan Atabay aynı zamanda istihdam sağlamasıyla büyük bir sosyal sorumluluk projesi örneği oluşturduğunu belirtti. Kent estetiğini güçlendirmek Didim Belediyesi tarafından kurulan bünyesinde bulundurduğu, bir metre küp seramik fırını, cam çökeltme fırını, seramik deney fırını, mermer yontma alet ve makineleri, alçı, polyester, beton, seramik döküm için gerekli donanımlarla faaliyetlerini sürdüren seramik ve heykel atölyemiz işinde uzman kişilerle oluşan kadrosu ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Atölyenin yaptığı çalışmaların ilçeye çok şey katacağını kaydeden Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, “Atölyemizde yapılacak eserler ilçemizdeki park, meydan gibi uygun bulunan alanlara yapılacak olan heykel, rölyef, duvar resmi, park-bahçe, tasarımları, kent giriş kapıları gibi estetik ürünlerin tasarlanıp uygulanmasında önemli rol oynayacak. Ayrıca ödül heykeli, plaket gibi hediyelik ürünler tasarlayıp bu aşamada yeni üretimler gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

GENÇLİK MERKEZİ'NDE SONA GELİNDİ

Başkan A. Deniz Atabay’ın gençlere yönelik büyük projeleri arasında yer alan, Didim Gençlik Merkezi (DİGEM) inşaatında sona gelindi. Didim Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı sürdürülen Didim Gençlik Merkezi, bodrum katı ile birlikte üç katlı olacak. Gençlik merkezinde, 600 m2 çok amaçlı salon, 300 kişilik amfitiyatro görünümünde derslik, geniş bir fuaye alanı ve çeşitli büyüklüklerde sınıflar yer alacak.

Gençlerin vakit geçirerek, bilgi edinip kendini geliştirebileceği modern bir yaşam alanı olması planlanan Didim Gençlik Merkezi’nde gençlere alanında uzman eğitmenler tarafından resim, müzik, halk oyunları gibi birçok sanat dalında eğitimler verilecek. Başkan Atabay, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için yapmış olduğumuz Didim Gençlik Merkezi’mizin inşaatında sona yaklaştık. Buradaki çalışmaları yakın zamanda tamamlamayı planlıyoruz. Burada gençlerimiz ve çocuklarımız için çeşitli kurslar olacak. Resim, müzik, halkoyunları gibi kursların yer alacağı gençlik merkezinde kurslar tamamen ücretsiz olacak. Aynı zamanda nikâh salonumuzu buraya taşıyacağız. İçerisinde 600 metrekarelik çok amaçlı salon olacak. Burada düğün, nikâh, toplantı, yemek ve seminerler yapılabilecek” dedi.