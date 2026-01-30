Dijital emekli kartında erişim krizi: Emekliler.gov.tr açılmıyor!

Emekliler için birçok kolaylık sunan ve dijital emekli kartı oluşturmanın tek adresi olan emekliler.gov.tr’de yaşanan erişim sorunu, çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Sosyal medyada ve Şikayetvar platformunda art arda yapılan paylaşımlarda, siteye farklı cihazlar ve internet bağlantıları üzerinden erişim sağlanamadığı ifade ediliyor.

Son günlerde yoğunlaşan şikâyetlere göre kullanıcılar siteye girmeye çalıştıklarında “ağ bağlantısı kesildi” ya da “sayfa güvenli değil” uyarılarıyla karşılaşıyor. Bu nedenle emekliler; tiyatro, müze ve çeşitli sosyal etkinliklerde sağlanan indirim ve avantajlardan yararlanamıyor.

“SORUN BİZDEN DEĞİL, SİSTEM ÇALIŞMIYOR”

Şikayetvar ve sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren emekliler, problemin bireysel bir bağlantı sorunu olmadığını özellikle vurguluyor. Farklı tarayıcılar, telefonlar ve internet ağları üzerinden defalarca deneme yapılmasına rağmen siteye ulaşılamadığı belirtiliyor.

Şikayetvar’da yazan bir emekli, yaklaşık 10 gündür siteye erişemediğini belirterek, “Farklı cihazlar ve internet sağlayıcılarıyla denememe rağmen site açılmıyor. E-Devlet üzerinden ilgili hizmete ulaşmak istediğimde de aynı sorunla karşılaşıyorum. Bu nedenle dijital emekli kartımı oluşturamıyorum” ifadelerini kullandı.

Bir başka emekli ise, “Bir haftadan uzun süredir emekli dijital kartı başvurusu yapmak istiyorum ancak site hiçbir şekilde açılmıyor. Bu kadar temel bir hizmet sunan bir sitenin günlerce erişime kapalı olması kabul edilemez” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ALTERNATİF BAŞVURU YOLU YOK

Yaşanan mağduriyetin en önemli nedenlerinden biri ise dijital emekli kartı için alternatif bir başvuru kanalının bulunmaması. Emekliler.gov.tr dışında kart başvurusu yapılabilecek başka bir internet adresi, kurum ya da fiziksel başvuru noktasıyla ilgili resmi bir bilgilendirme yer almıyor. Bu durum, özellikle dijital imkânları sınırlı olan emekliler için süreci daha da zorlaştırıyor.

Emekliler, yetkililerden bir an önce teknik sorunun giderilmesini ve geçici de olsa alternatif başvuru yollarının açıklanmasını talep ediyor.