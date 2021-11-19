Dikili açıklarında 30 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında, Yunan güçlerince Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Dikili açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Video Haberler
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
En Çok Okunan Haberler
- Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!
- AKP'nin 'son kartı' deyip açıkladı
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Küçük Müslüme'den acı haber
- CHP birinci, Erdoğan dört adayın gerisinde
- Saray'dan 'dolar' yorumu
- Şakkadanak dolar satarım diyen Batırel'den yeni analiz
- Cumhur ve Millet’e alternatif geliyor!
- Meteoroloji'den kar ve şiddetli yağış uyarısı
- Arşiv unutmaz! deyip Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı