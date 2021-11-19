Dikili açıklarında 30 göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında, Yunan güçlerince Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2021 Cuma, 15:36
Dikili açıklarında 30 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Dikili açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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