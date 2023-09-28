Dikili Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’ne kavuştu

Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:56

Güncelleme: 28.09.2023 - 10:56

İzmir’de Dikili Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Dikili Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla gerçekleşti. Kültür merkezinin bahçesinde düzenlen açılış törenine Tunç Soyer’in yanı sıra, eşi Neptün Soyer, Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, CHP İzmir Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu, Murat Bakan, Mahir Polat, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve eşi Nesrin Kırgöz, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, geçmiş dönem belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra yurttaşlar katıldı.

"DİKİLİ'YE ÇOK YAKIŞTI"

Açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Biliyorum ki Dikili ilçemizin en büyük ihtiyaçlarından biri bu kültür merkeziydi. İlçemizin, özellikle kış aylarında, kültür sanat etkinlikleri için kapalı bir alana ihtiyacı vardı. Dikili Belediye’mizin girişimi ve üstün gayretiyle, bu ihtiyaca cevap veren kültür merkezimizi Dikili’ye kazandırıldı. Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, Cumhuriyet'in 100. yılına ve Dikili’ye çok yakıştı” diye konuştu.

“İZMİR YİNE TÜRKİYE’NİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPACAK”

Soyer, “100 yıl önce, demokrasinin tatlı güneşi bu ülkenin üzerinde bir daha hiç batmamak üzere doğdu. Bu ülkenin evlatları; genci yaşlısı, kadını erkeği, 7’den 70’e herkes, birbirine kenetlendi. İmkanları yoktu ama yürekleri vardı. Adalete ve bağımsızlığa inançları vardı. İşte bu topraklar, emperyalizmi böyle dize getirdi. Cumhuriyet'i biz böyle kazandık. Atalarımızın kanlarıyla yazılmış bu destanı ilelebet payidar kılmaya kararlıyız. Bugün hizmete açtığımız bu Cumhuriyet kalesine Atamızın adını vermiş olmamız, İzmir’in ahde vefasıdır. Hiç kimse seçim sonrası yaşanan hayal kırıklıklarından ve öfke iklimi üzerinden hesap yapmaya kalkmasın. Türkiye’nin aydınlık yüzlü insanlarının yaşadığı İzmir, yine cumhuriyete, onun erdemlerine sonuna kadar sahip çıkacak, demokrasiyle taçlandırmak için verilecek mücadelede gözünü kırpmayacaktır. İzmir yine Türkiye’nin öncülüğünü yapacak ve yine bu memlekette büyük dönüşümün lokomotifi olacaktır” ifadelerini kullandı.

DİKİLİ’YE OTOGAR VE ARITMA TESİSİ MÜJDESİ

İlçenin önemli ihtiyacı olan otogar ve atık su arıtma tesisinin de müjdesini veren Başkan Soyer, “Sözümüz söz. Nasıl ki dört buçuk yılda söz verdiklerimizi tamamlamak için canla başla çalıştıysak, şimdi de Dikili’nin geride kalan bu iki meselesini çözmek için canla başla çalışacağız. Göreceksiniz atık su kaynaklı kirlilik meselesi tarihe karışacak” dedi.

“DİKİLİ UYUM İÇİNDE ÇALIŞMANIN BİR KENTİ NASIL DEĞİŞTİRDİĞİNİN ÖRNEĞİDİR”

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise “Ben öncelikle dört buçuk yıl için Dikili’mize verdiği hizmetler için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve İzmir Büyükşehir Belediyesi camiasına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok büyük kalıcı hizmetler yaptık, önemli eksikleri giderdik. Büyükşehir Belediyemizin temiz su hatlarının değiştirmesiyle yıllardır yaşadığımız su sıkıntısından tamamen kurtulmuş olduk. Mahallelerimizin yolları baştan sona yenilendi. Dikilimiz tozdan topraktan yeni yüzüne kavuştu. Dikili, planlı programlı ve uyum içinde çalışmanın, bir kentin kaderini nasıl değiştirdiğinin örneğidir. Biz herkesle uyum içinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZİ 12 AY BOYUNCA KÜLTÜR SANATLA BULUŞTURACAĞIZ”

Mustafa Kemal Kültür Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Kırgöz, “Artık çocuklarımızı, gençlerimizi, hemşehrilerimizi 12 ay boyunca edebiyatla, şiirle, tiyatroyla buluşturacağız. Bu kıymetli projeyi Cumhuriyetimizin 100. yılında kazandırdığımız için gururluyum, onurluyum” dedi.

KÜLTÜR MERKEZİ’NDE İLK KONSER VE SERGİ

Açılış töreninin ardından Başkan Soyer, Kültür Merkezi’nde Özlem Kalmaz ve Nuri Aslan’ın resim sergisini gezdi. Ardından merkez, Gülsin Onay ve Erkin Onay’ın piyano ve keman resitaline ev sahipliği yaptı.

5 Nisan 2022 tarihinde yapımına başlanan kültür merkezi 530 günde tamamlandı. Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, 339 kişi oturma kapasiteli salonuyla konferans, kongre, sempozyum, panel, konser, tiyatro gösterileri gibi etkinliklere ev sahipliği yapabilecek. Fuaye alanı ile sergi organizasyonları ve çok amaçlı salon ile toplantı, çalıştay, atölye çalışmaları gerçekleşebilecek.