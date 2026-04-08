Dikkat çeken araştırma: Elektronik sigara, doğurganlık ve DNA'yı doğrudan etkiliyor

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Pınar Pazarlı Bostan, elektronik sigaranın akciğerlerin yanı sıra doğurganlık ve genetik yapı üzerinde de zarar oluşturduğunu söyledi.

Bostan, kullanımın akut DNA hasarı ile gelecek nesillere aktarılabilecek kalıcı epigenetik değişikliklere yol açabileceğini belirtti.

Elektronik sigara kullanımının özellikle ergenler ve genç yetişkinler arasında arttığına dikkat çeken Bostan, bu ürünlerin akciğerlerin koruyucu yapısını zayıflattığını, sperm kalitesi ve üreme sağlığı üzerinde de olumsuz etki yarattığını ifade etti.

DOĞURGANLIK VE GEBELİK UYARISI

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Bostan, anne karnında elektronik sigaraya maruz kalan erkek bebeklerde ilerleyen yıllarda çocuk sahibi olma ihtimalinin azalabildiğini belirtti.

Kadınlarda ise yumurtalık fonksiyonlarının bozulabildiğini, östrojen salgısının azalabildiğini ve embriyonun rahme tutunmasının gecikebildiğini söyledi.

GENETİK HASAR VURGUSU

Hamilelik döneminde elektronik sigara kullanımının ya da maruziyetinin, bebeğin akciğer ve beyin gelişiminde kalıcı epigenetik bozulmalara yol açabildiğini kaydeden Bostan, bu etkinin gelecek nesillere aktarılabileceğini ve davranış bozukluklarıyla ilişkilendirildiğini dile getirdi.

TOKSİK MADDE VE AKCİĞER HASARI RİSKİ

Elektronik sigara aerosollerinde formaldehit, akrolein ve ağır metaller bulunduğunu belirten Bostan, bu durumun kronik öksürük, balgam artışı, bronşit benzeri şikâyetler ve elektronik sigarayla ilişkili akciğer hasarı olarak tanımlanan EVALI tablosuna yol açabildiğini söyledi.