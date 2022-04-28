Dikkat çeken iddia: 'Ulaştırma Bakanı İBB adayı mı?'

28 Nisan 2022 Perşembe, 11:10

Halk TV yazarı Can Coşkun, son yerel seçimlerde Binali Yıldırım’ı geride bırakarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu’nun karşısına AKP’nin mevcut Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun çıkarılacağı iddiasını ortaya attı.

Coşkun'un "Ulaştırma Bakanı İBB adayı mı?" başlıklı yazısında Karaismailoğlu’nun İBB Başkanlığı adaylığı için AKP içerisinde bir çalışma olduğunu söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı kadrolarından emekli bir bürokratla konuşan Coşkun, kulis bilgilerini aktardı. Emekli bürokratın "Asıl yılbaşından sonraki dönemde durum ciddileşti" dediği aktaran Coşkun, Karaismailoğlu’na bu durumu fısıldayanlar olduğunu da açıkladı.

"EYLÜL AYINDA BİR YOL AÇILDIĞI ORTADA"

Karaismailoğlu’nun İBB Başkanlığı için Can Coşkun’a konuşan Ulaştırma Bakanlığı kadrolarından emekli bir bürokrat şunları söyledi:

"Asıl yılbaşından sonraki dönemde durum ciddileşti. İmamoğlu'nun metro ve ihaleler konusunda yaptığı çıkışlar Ocak ayında gündemde kalmıştı hatırlarsınız. Onay verilmeyen bir metro projesini duyurmuştu. O günlerde Adil Bey'i 'Acaba İmamoğlu'na nasıl yanıt verecek' gözüyle izleyen parti kadroları gördüm. Bir adaylık terazisinde olduğunu düşünen çok kişi var."

Peki bu adaylık Karaismailoğlu'na bizzat söylendi mi?

"Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat zannetmiyorum ama yakın birilerinden fısıldandı belli ki. Eylül ayında bir yol açıldığı ortada. Yeni yıldan sonra da partide veya orada burada bu kadar "İBB adayı" gibi konuşulması... "Acaba İmamoğlu'na laf yetiştirebiliyor mu" gözüyle bakıyorlar. Boşa olmaz. Adil Bey'in motivasyonu da belli."