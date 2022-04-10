Ekrem İmamoğlu'dan Bakan Adil Karaismailoğlu'na sert tepki: 'Ulaştırma Bakanı zavallı bir arkadaştır'

10 Nisan 2022 Pazar, 09:35

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun “Biz diyoruz ki bizimle hizmette yarışsınlar. Başkalarının yaptığı hizmete çökme gayreti var. Rahatsız oluyoruz. Şu anda belediyenin yaptığı daha önce başlamış hatlardı”, “Sizin bu paraları nerelere harcadınız anlamadık”, “Atatürk Havalimanı işi bitti, hikayesi kapandı” gibi açıklamalarına sert yanıt verdi.