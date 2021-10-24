Askeri hastaneler ihmal iddialarının ardından gündemde

24 Ekim 2021 Pazar, 02:00

Tunceli Ovacık’ta operasyon sırasında yaralanarak şehit olan jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun (26) hastaneye getirilişinde ihmal olduğu iddiası, 2016’da kapatılan askeri hastaneleri yeniden gündeme getirdi. Eski GATA Yüksek Bilim Konseyi üyesi, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, “Operasyonel bir ordunun bir askeri hastanesinin olmaması kabul edilir bir durum değildir. ‘Devlet hastanesi de olur’ deniyordu ancak olmuyor. Bu şekilde maalesef kayıplarımız artar. Askeri hastanelerin mutlaka açılması gerekli” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ise çatışma bölgelerinde harp cerrahisi bilmeyen hekimlerin görevlendirildiğine dikkat çekerek “GATA’nın kapatılması çok vahim bir hatadır” değerlendirmesinde bulundu.

‘YERLE YEKSAN ETTİNİZ’

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile açığın kapatılmaya çalışıldığını söyleyen Levent Doğancı, “Türkiye’ye modern tıbbı, askeri hastaneler getirdi. Siz asırlık bir çınarı içinde birkaç tane FETÖ’cü var diye yerle yeksan ettiniz. O zaman her yeri kapatmamız gerekiyor. Adliyeyi, okulları her yeri kapatmanız gerekir. Böyle kapatarak bir çözüm olur mu? Sizin bu yapılanmaya izin vermemeniz gerekiyordu. ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diyerek Mehmetçiği devlet hastanesine mahkûm ediyorsunuz, orgenerali de özel hastaneye gönderiyorsunuz. Var mı böyle bir uygulama?” ifadelerini kullandı. Askeri hastanelerin mutlaka açılması gerektiğinin altını çizen Doğancı, “Seçimlerden sonra yeni bir iktidar geldiğinde mutlaka askeri sağlık hizmetleri tekrar açılmalı” çağrısı yaptı.

‘MESAJLA GÖREVLENDİRME’

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ise “TSK’de sivil hekimleri görevlendirmek doğru değildir. Bu insanların çatışma bölgelerine gönderilmeleri de çok sakıncalı” değerlendirmesini yaptı.

Eskiden hekimlerin kendi özelliklerine göre görevlendirildiğini belirten Bulut, “Şimdi bir gece yarısı gelen WhatsApp mesajlarıyla ‘Şu birlikte görevlendirildiniz’ diye görevlendirmeler yapılıyor ve sağlık koşullarına bakılmıyor. Bu, ciddi mağduriyetler doğuruyor. Harp cerrahisi bilmeyen hekimlerin görevlendirilmesi söz konusu oluyor” ifadelerini kullandı.

“GATA’nın kapatılması çok vahim bir hatadır ve bu, ileriye dönük kayıpları da artırır” uyarısı yapan Bulut, “Bu uyarı sadece yaralanma olayları için de değil. Eskiden GATA’nın gıda kontrollerini yapan kıta hekimleri vardı. Şimdi onların eksikliğinden kaynaklanan da birçok sorun var. Bunun gibi sayabileceğim birçok nedenden GATA tekrar bir askeri akademi haline dönüşmeli ve TSK’nin ihtiyacı olan hekimleri yetiştirmelidir” diye konuştu.

‘NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ?’

Şehit Tortumlu’nun helikopter ile getirildiği hastanenin otopark alanından ambulans gelmediği için silah arkadaşları tarafından acil servise taşınmasına ilişkin görüntüler tepkiye neden oldu. Sivil doktorlarla askeri bir hizmet verilemeyeceğini vurgulayan GATA Yüksek Bilim Konseyi üyesi Prof. Dr. Levent Doğancı, “Görev olduğunda sınırötesine bir sivili nasıl göndereceksiniz? Sivil bir insanı askeri bir operasyona göndermeniz, bizim taraf olduğumuz birçok uluslararası anlaşmaya da aykırı olacaktır. Ona orada bir şey olsa nasıl açıklayacaksınız? Sivil bir insan neden cepheye gitsin? Bizim daha önce en uç noktada bile askeri sağlık hizmetimiz vardı. Bu kaldırıldı” tepkisini gösterdi.



