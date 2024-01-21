Dikkat çeken yerel seçim kulisi: İstanbul için iki aday daha gelebilir!

Yayınlanma: 21.01.2024 - 10:46

Güncelleme: 21.01.2024 - 10:46

Yerel seçim sonuçlarında gözlerin çevrileceği İstanbul’da AKP’nin adayı Murat Kurum ve CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarışacak.

Gazete Duvar’ın Duvar Arkası’ndaki kulis haberine göre, özellikle AKP’den oy alabilecek partilerin çıkaracakları adaylar ve yürütecekleri kampanyalar özel önem taşıyor. Bu noktada yeni hamleler son genel seçimde Millet İttifakı içinde yer alan iki partiden bekleniyor.

2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da aday çıkararak 103 bin oy alan Saadet Partisi bu seçimde daha iddialı bir aday ve güçlü bir kampanya yürütmeyi planlıyor. Partililer son aylarda sıkça kullanılan ‘3. yol’ ifadesine gönderme yaparak, “O bahsedilen 3. yol biz olacağız” diyor. Saadet’in İstanbul adayının bu ay sonunda açıklanması planlanıyor.

AKP tabanından oy alma potansiyeli olduğunu söyleyen Demokrat Partililer de İstanbul’da aday çıkarmak için son hazırlıklarını yapıyor.

Demokrat Parti’de seçim sürecine dair, “2019 seçimlerinin ilk turu 13 bin oyla kazanıldı. Demokrat Parti 22 bin oy almıştı. Önümüzdeki seçimde İstanbul’da aday çıkarmamızın İmamoğlu’na katkısı olacağını düşünüyoruz. O nedenle muhalefet içinde partiler birbirine karşı daha çok saygılı olmalı” uyarısı yapılıyor.