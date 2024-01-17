Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'den yerel seçim açıklamaları: 'Murat Kurum İstanbul'u yönetecek çapta değil'

Yayınlanma: 17.01.2024 - 17:29

Güncelleme: 17.01.2024 - 17:35

31 Mart yerel seçimlerine giderken siyasi partiler il ve ilçelerde belediye başkanı adaylarını açıklamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi partiler arası işbirliklerinin olup olmayacağı ise merak konusu.

Konuya dair Cumhuriyet TV yayınına katılan Gelecek Partisi Siyasi İşler Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Gelecek Partisi'nin adayının olduğu her seçim bölgesinde aday çıkartacağını belirtti.

"SAADET PARTİSİ İLE ORTAK ADAYLAR ÇIKARILACAK"

Üstün, "Bizi bağlayan daha önceki sözlerimiz ve imzalarımız var" dedi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saadet Partisi ile grup kurarken yapılan protokolde yerel seçimlerde ortak hareket edeceğimize dair bir madde var. Şimdiye dek Saadet Partisi ile yaklaşık 10 toplantı gerçekleştirdik. Ortaklaşabildiğimiz bölgelerde tek aday çıkaracağız. Diğer partilere de kapımız kapalı değil. Bir bölgede liyakatli bir aday vardır, teşkilatlarımız da destekleme kararı verir, o zaman o adayı destekleriz."

"MUHALEFET İLE İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Muhalefet partileri ile şimdiye dek resmi bir görüşme olmadığını ifade eden Üstün, "Partiler hazırlıklarını ancak tamamladırlar. Bundan sonrası taktik işbirliklerine açık bir zaman olacak. Birçok seçim bölgesinde diğer partilerle işbirliği yapabileceğimizi düşünüyorum. Sadece İstanbul ve Ankara'ya odaklanılmasını doğru bulmuyorum. Bir işbirliğinden bahsedilecekse, tüm bölgelere bu merakı yaymalı. Elbette İstanbul'da çok ince düşünülmesi lazım. Tüm seçim bölgelerinde işbirliği yapılması gerekiyor" dedi.

"BAKANLIKTA YAPMADI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA MI YAPACAK?"

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum hakkında görüşlerini aktaran Üstün, "Kendisini tanıyorum. Kamuoyunun gündemine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sırasında, 17-25 Aralık operasyonlarında gözaltına alınan isimlerden olmasıyla tanınıyor. O dava vicdanları rahatlatacak şekilde sonuçlanmadı.

Bu memleket 'Asrın depremini' gördüğünde kendisi bakanlık görevindeydi. Ülkemiz depreme hazırlanmamıştı, depremin ardından verilen vaatleri de yerine getirmediler. Kurum adaylığı açıklanınca 'İstanbul'u depreme hazırlayacak olan benim' dedi. Ağzımız açık kaldı. Bakanlık görevinde yapılamayan belediye başkanlığı görevinde mi yapılacak?" dedi.

"İSTANBUL'U YÖNETECEK ÇAPTA DEĞİL"

Kurum'u sert eleştiren Üstün, kendisini samimi bulmadıklarını söyledi. Üstün, "Murat Kurum'un karnesini biliyoruz. 5 yıl önce söz verdiği 100 bin konutun daha temelleri atılmamış. Kendisi İstanbul'u yönetecek çapta değil. Tercih edilmesinin sebebi Erdoğan ailesine çok yakın olmasıdır. İstanbul belediyesinin tüm rantını Kurum üzerinden devşirmek istiyorlar" diye konuştu.

Şimdiye dek AKP'den bir görüşme talebi gelmediğini aktaran Üstün, beldeler ve küçük ilçelerde teşkilatlardan talep gelirse, aday da liyakatli olursa işbirliğini düşüneceklerini belirtti. Bunun yanında İstanbul ve Ankara gibi şehirler için de genel merkezin karar vereceğini söyledi.