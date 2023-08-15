Dikmece halkının toprağına göz koyan Sarıdağlar, AKP’li belediyeye inşaat yapacak: O şirkete bir ihale daha!
Hatay’ın Dikmece köyünde TOKİ’nin tarım arazisine konut projesinin ihalesi verilen Sarıdağlar İnşaat, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nden 1 milyar 649 milyon TL’lik yapı ihalesi aldı. Şirketin Trabzon ve Erzurum’daki projelerinde çökme olmuştu.
Depremden sonra acele kamulaştırma kapsamına alınan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) konut yapılması planlanan Hatay’ın Dikmece köyündeki çalışmalar iş makineleri eşliğinde devam ediyor. Tapulu tarım arazilerinin ellerinden alınarak konut yapılmasına tepki gösteren yurttaşların mücadelesi devam ederken söz konusu projeyi yapan Sarıdağlar adlı şirkete ihaleler verilmeye devam ediyor. AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, yapılması planlanan “56’ncı Bakım Fabrika Müdürlüğü Yapım İşi” için 9 Mayıs tarihinde ihaleye çıktı.
1 milyar 649 milyon TL’lik ihaleyi Sarıdağlar isimli şirket aldı. Söz konusu projenin yapılacağı alan 2018 yılında yapılan protokolle Milli Savunma Bakanlığı’ndan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti.
17 KAMU İHALESİ ALDI
Söz konusu şirket AKP iktidarı döneminde aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Sarıdağlar isimli şirket 2011’den bu yana 17 kamu ihalesi aldı. Bunlardan biri Trabzon’da Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi’nde “dolgu alana” 40 bin kişi kapasiteli stadyumun da bulunduğu Şenol Güneş Spor Kompleksi’ydi. 3 Kasım 2021 tarihinde “Geocarto International” adlı dünya çapındaki en üst düzey bilimsel dergide yayımlanan bir makalede stadyumda çatlamalar, kırıklar ve ayrılmalar olduğuna yönelik belirlemeler yer almıştı. Ayrıca Sarıdağlar İnşaat daha önce Erzurum’da inşa ettiği kayak pistlerinin iki defa çökmesi iddiasıyla da gündeme gelmişti. Şirket sahibi Ahmet Sarıdağ’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın çocukluk arkadaşı olduğu, birçok bakan ve milletvekilinin tatillerini Sarıdağ’ın İslami usullere göre hizmet veren otelinde geçirdiği de iddialar arasında.
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