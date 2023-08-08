Dikmece köylüleri tarım ve zeytinlik arazileri için direniyor: Yer farklı, coplatan vali aynı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2023 - 04:00

Hatay’ın Antakya ilçesinin Dikmece köyünde tarım ve zeytinlik arazilerine kamulaştırma kararı alınmasının ardından köylülerin direnişi sürüyor. Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı köyde ihbarname gönderilmeden bir mesajla köylülerin arazileri kamulaştırıldı. Dikmece köylüleri arazinin girişine direniş çadırı kurdu, jandarma toma ile direniş çadırındaki köylüleri bölgeye bırakmazken tarım arazisi ve zeytinliklerin yüzde 80’i kamulaştırılmış oldu. Kamulaştırılan tarım ve zeytin arazilerinde jandarma eşliğinde iş makineleri çalışmasını sürdürürken köylüler hiç kimseye seslerini duyuramamaktan, Hatay Valiliği’nin kendilerini dikkate almamasından şikâyetçi.

‘AÇLIĞA MAHKÛM EDİLDİK’

Dikmece köyünün verimli arazi ve zeytinliklerinin içinde bulunduğu toprakların yüzde 80’inin istimlak edildiğini belirten köylüler “Bu arazilerin elimizden alınması, bizlerin yok edilmesi, açlığa, işsizliğe mahkûm edilmesi demek. İstimlak edilen bölgede on milyona yakın zeytin ağacı var” dedi. Başka bir köylü ise kendi arazisine imar istediğini ancak arazisi dere yatağına yakın olduğu için imar verilmediğini ancak şimdi TOKİ’nin aynı yere ev yapacağını belirtti.

ARAZİLERE EL KOYMUŞTU

Köylüler arazilerine iş makinelerinin girmesine engel olmaya çalışırken jandarma cop ve biber gazı kullandı. Daha önce Amasya’da valilik yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, o dönem birinci dereceden tarım arazisi olan Çambükü köyü arazisinin tümüne organize sanayi bölgesi (OSB) yapmak istemiş ve köylüler direnince jandarma köylüleri coplamıştı. Köylüler haftalarca direnmiş, vali Masatlı köyün otuz yıllık ceviz ağaçlarını, fidanlarını söktürmüş, dozerlerle köyün arazisini dümdüz etmişti. Daha sonra mahkeme buraya OSB yapılmasının sakıncalı olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurmuştu.

