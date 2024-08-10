Dilan-Engin Polat çiftine tahliye kararı çıkmadı

Tutuklu Engin ve Dilan Polat çifti ile Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın aylık tutukluluk incelemesi dün, mahkemede nöbetçi olan hâkim tarafından yapıldı. Tutuklu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 10.08.2024 - 04:00
Dilan-Engin Polat çiftine tahliye kararı çıkmadı
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Yasa dışı bahis ve güzellik merkezleri üzerinden kripto cüzdan kullanarak “kara para akladıkları” iddiasıyla haklarında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından 40’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat çifti dahil 28 sanık, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 4 Eylül’de hâkim karşısına çıkacak. 

Tutuklu Engin ve Dilan Polat çifti ile Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın aylık tutukluluk incelemesi dün, mahkemede nöbetçi olan hâkim tarafından yapıldı. 

Tutuklu 5 sanık hakkındaki kararını açıklayan mahkeme, delillerin toplanmamış olması ve şüpheliler hakkında kaçma şüphesi olması gerekçesiyle tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.


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