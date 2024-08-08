Dilan Polat davasında yeni gelişme: Ev hapsi talebi de reddedildi!

Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:00

Güncelleme: 08.08.2024 - 10:00

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Yargılamayı önümüzdeki ay görmeye başlayacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tensip zaptıyla birlikte Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Sabah'ın haberine göre kararla birlikte dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine ve Polat'ın sağlık sorunları olduğunu belirten Dilan Polat'ın avukatı tahliye talep etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve kaçma şüphesinin olduğunu belirterek itirazı reddetti.

EV HAPSİ TALEBİ

Polat'ın avukatları tahliye talebinin reddi kararına itiraz etti. Eksik ve hatalı değerlendirilme yapıldığını belirterek yeniden tahliye istedi. Dilekçede tahliyeye karar verilmezse ev hapsi de dahil olmak üzere birden fazla adli kontrol hükümlerinin de uygulanarak tahliye edilebileceği belirtildi.

MAHKEMEDEN İTİRAZA RET KARARI

Yargılamayı yapacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi talebi reddetti. Kararın değiştirilmesine yer olmadığına hükmetti.

Dilan Polat'ın avukatı bu karara da itiraz etti. Üst mahkeme olarak değerlendirme yapan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi de daha önce İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ve yargılamayı yapan mahkemenin tutukluluğa devam kararı verdiğini, değişen bir delil olmadığını, sanığın suçlar işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi teşkil eden somut delillerin bulunduğunu ve adli kontrolle serbest bırakılmasının da yetersiz kalacağını belirterek itirazı reddetti. Tutukluluk halinin devamına karar verdi.