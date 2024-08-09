Ankara Polatlı'da otobüs köprüye saplandı: Ölü ve yaralılar var
Ankara’nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı var.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara Polatlı'da Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolun Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı.
VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA
Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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