Dilan Polat-Engin Polat çifti iddianamesinde 'Kıbrıslı örgüt' lideri detayı: Sosyal medyayla amaçlarını perdelediler

Yayınlanma: 11.07.2024 - 16:49

Güncelleme: 11.07.2024 - 17:33

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün; Engin Polat liderliğinde kurulduğu, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Dilan Polat, Mustafa Özalp ve Sinem Sıla Doğu'nun örgüt yöneticileri oldukları, 21 kişinin ise örgüt üyesi olduğu belirtildi.

'SOĞUK CÜZDAN YÖNTEMİ'YLE TAKİBİ ZORLAŞTIRDILAR

İddianamede suç örgütünün, Engin Polat liderliğinde organize şekilde hareket ettiği, yasadışı yollarla elde edilmiş para şeklindeki malvarlığı değerlerini, kurdukları çok sayıdaki paravan şirket aracılığıyla dolaşıma soktukları kaydedildi. Polatların, kara paranın takibini ve kontrolünü zorlaştırmak için soğuk cüzdan yöntemini kullandıkları, yasadışı bahis, dolandırıcılık ve vergi usulsüzlükleriyle elde ettikleri paraları, kurdukları sistem içerisinde eriterek aklamaya çalıştıkları iddianamede değerlendirildi.

YASADIŞI YOLLARLA KIBRIS'A GİTTİ, YASADIŞI BAHİS SİTESİ YÖNETTİ

İddianamede, Engin Polat'ın 2017 yılında yasadışı yollarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittiği ve örgüt lideri Veysel Şahin tutuklandıktan sonra liderliğini Derkan Başer'in yaptığı yasadışı bahis örgütüyle irtibata geçtiği, Derkan Başer'in daha sonra Engin Polat'ı jasminbet isimli kaçak bahis sitesine müdür yaptığı, ilerleyen süreçte ise Engin Polat'ın pozisyonunun yükseldiği ve örgütün dış finansını yönetenlerden biri konumuna geldiği anlatıldı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ADINA BANKA HESAPLARI AÇTILAR

Engin Polat'ın, yükseldikten sonraki görevleri arasında sanal bahisten gelen paralarla şirket kurmak, Türkiye'de banka hesapları temin etmek, ATM ekibi kurmak, coin hesapları temin etmek ve kendi şirketlerinde toplanan paraları ana havuza atmak ve daha sonra yurtdışına coin üzerinden göndermek olduğu tanık anlatımında ifade edildi. İddianamede, Derkan Başer ile Engin Polat'ın saha ekipleri kurarak birçok üniversiteye girdikleri, bu ekipler aracılığıyla öğrencilere para karşılığında ortalama 5 ile 10 adet farklı bankalardan hesap açtıkları ve internet bankacılığı için sim kart tedarik ettikleri kaydedildi.

KARA PARAYI 'KRİPTO CÜZDAN' İLE DERKAN BAŞER'E AKTARIYORDU

İddianamede Engin Polat'ın, kurduğu suç örgütüyle yasadışı bahis organizasyonlarından elde edilen paranın, yine kurduğu paravan şirketlerin içerisinde gezdirildikten sonra kripto cüzdan ile yurtdışı yasadışı bahis lideri Derkan Başer'e aktarmayı hedeflediği değerlendirildi.

MALİ MÜŞAVİR İTİRAF ETTİ: "SAHTE FATURA DÜZENLEMEK İÇİN..."

Polatlara ait olduğu ve 'paravan' oldukları değerlendirilen firmaların mali müşavirliğini yapan sanık Ahmet Gün, iddianamede yer alan ifadesinde bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduklarını, Engin Polat'ın da bunu bildiğini, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın, sahte fatura düzenlenmesi amacıyla bu firmaların devrini yaptığını anlattı.

DOLANDIRICILIK DA YAPTILAR

İddianamede Polatların, Tufan Yılmaz isimli kişiyi kendisine bayilik verileceğini söyleyerek dolandırdıkları, firmalarda sahte fatura keserek tahsil ettikleri parayı olduğundan çok daha az göstererek vergi kaçırdıkları, hem dolandırıcılık hem de vergi usulsüzlüğü suçlarının, soruşturma dosyasından ayrılarak ayrı soruşturmalar şeklinde devam ettirildiği kaydedildi.

FAZLADAN 422 MİLYONUN ÜZERİNDE TAHSİLAT

MASAK raporuna da yer verilen iddianamede, Polatlar suç örgütü ile şirketlerinin tahsilat verileri toplamının 1milyar 272 milyon 862 bin 506,55 TL olduğu, fiili ödeme verileri toplamının 850 milyon 661 bin 117,58 TL olarak gösterildiği ve finansal verilere göre 422 milyon 201 bin 388,97 TL tutarından fazladan tahsilat yapıldığının tespit eidlidiği belirtildi.

SOSYAL MEDYAYLA AMAÇLARINI PERDELEDİLER

İddianamede, Polatların kısa sürede zenginleşerek şöhret oldukları, bunun getirisi olarak da ticari hayatta önemli karşılığı olan kozmetik sektöründe faaliyet gösterecekleri beyanıyla kurdukları paravan şirketlerin bir kısmının gerçek ticari faaliyette de bulunduğu, bu gerçek ticari faaliyetlerle amaçlananın ise 'aklama' olduğu, özellikle sosyal medya üzerinden ulaşılan şöhretin, örgütün asıl amacını perdelemede büyük kolaylık sağladığı değerlendirildi.

40 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianame kapsamında Dilan ve Engin Polat hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer 26 sanık hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezaları istendi.