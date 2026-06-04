Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dilan Polat'ın koruması 'Can Polat' cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi

Dilan Polat'ın koruması 'Can Polat' cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi

4.06.2026 16:36:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Dilan Polat'ın koruması 'Can Polat' cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi

Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat cinayetinde gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'e çıktı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İzmir’in Çeşme ilçesinde, sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan Can Polat'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e çıktı.

İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 2 kişi daha gözaltına alındı.

OTOMATİK TABANCA KULLANMIŞ

Cinayet şüphelisi Serhat A.'nın, olayda 'Uzi' olarak bilinen otomatik tabanca kullandığı belirtildi.

Olay yerine yakın bir tarla kenarında, poşet içerisinde siyah otomatik silah ve yine aynı poşette 3 kovan, silaha basılı şekilde 21 mermi, saldırgana ait olay anında üzerinde bulunan kıyafetleri bulundu

İlgili Konular: #Dilan Polat