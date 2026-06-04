Dilan Polat'ın koruması 'Can Polat' cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi

İzmir’in Çeşme ilçesinde, sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan Can Polat'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e çıktı.

İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 2 kişi daha gözaltına alındı.

OTOMATİK TABANCA KULLANMIŞ

Cinayet şüphelisi Serhat A.'nın, olayda 'Uzi' olarak bilinen otomatik tabanca kullandığı belirtildi.

Olay yerine yakın bir tarla kenarında, poşet içerisinde siyah otomatik silah ve yine aynı poşette 3 kovan, silaha basılı şekilde 21 mermi, saldırgana ait olay anında üzerinde bulunan kıyafetleri bulundu