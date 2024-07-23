Dilan Polat, ‘tutukluluk halinin devamı’ yönündeki karara itiraz etmişti: Hapishanede kalacak

Yayınlanma: 23.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.07.2024 - 04:00

Dilan Polat’ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe’nin ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmedildi.

ÜST MAHKEMEDEN KARAR

Tutuklu sanıklar, üst mahkeme olan Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunmuş, Dilan Polat’ın evraklarındaki eksiklikler nedeniyle itirazının daha sonra değerlendirilmesine karar verilmiş, Engin Polat ile diğer sanıkların ise itirazları kabul edilmemişti.

Ağır ceza mahkemesi, dün Dilan Polat hakkında kararını verdi. Mahkeme, Dilan Polat’ın da itirazını reddederek, tutukluluk halinin kararına hükmetti.