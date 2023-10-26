Dilan Polat ve Engin Polat'a ait şirketlerdeki incelemeler tamamlandı: Çok sayıda belgeye el konuldu

Yayınlanma: 26.10.2023 - 21:24

Güncelleme: 26.10.2023 - 21:24

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında yapılan ihbar üzerine "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Polat çiftine ait 15 şirkete yönelik arama, el koyma ve inceleme kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile vergi müfettişleri şirketlerde arama yapılmaya başlandı.

Aramalarda şirketlerde bulunan dijital materyaller ve defterler inceleniyor. El konulan materyaller, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Öte yandan, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın cep telefonlarına da el incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.

ÇİFTİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Bu arada, polis ekipleri Ataşehir'deki Özel Dilan Polat Ataşehir Polikliniği'ne geldi. Ekiplerin içerideki çalışmaları sürerken poliklinik çalışanları da dışarıda bekliyor.

Arama sırasında hazır bulunan Polat çiftinin avukatı Vahit Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili gizlilik kararı bulunduğunu söyledi.

Müvekkilleri hakkında herhangi bir gözaltı kararı olmadığını kaydeden Kaya, ekiplerin evrakları incelediğini, kendilerinin de ekiplere avukatlar olarak yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kaya, müvekkili Dilan Polat'ın arama yapılan klinikte olmadığını belirtti.

BEŞİKTAŞ VE FATİH'TEKİ İŞ YERLERİNDEKİ ARAMALAR TAMAMLANDI

Bu arada Beşiktaş Levent Mahallesi Beyaz Karanfil Sokak'taki By Sıla Doğu-Dilan Polat Güzellik Merkezi'nde de maliye ekipleri ve polislerce inceleme yapıldı. Merkezde arama yapan ekipler, çalışmalarını tamamladıktan sonra buradan ayrıldı. Ekiplerin çıkarken yanlarında koliler taşıdıkları görüldü.

Polis ekiplerince Fatih Molla Fenari Mahallesi'ndeki Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama ve Ticaret AŞ'de de arama yapıldı. Maliye ekiplerinin de yer aldığı aramada, çalışmalarını tamamlayan polisler ellerinde evraklarla buradan ayrıldı.