Show TV haber spikeri Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder neden istifa etti?

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 17:52

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 18:01

Kahramanmaraş depremi sonrası haber bültenindeki eleştirel sözleri ile gündem olan Show TV Ana Haber Spikeri Dilara Gönder'den istifa haber geldi.

DİLARA GÖNDER KİMDİR?

Dilara Gönder, 17 Haziran 1983 tarihinde Herrenberg'de doğdu.

Gönder İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden ve ardından Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 2007 yılındaki 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki programla katıldı.

Fenerbahçe TV'de "MusicBox" isimli programla sunuculuk hayatına başladı. 2007'de Lig TV'ye transfer oldu ve 2,5 yıl çalıştı. Ardından TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve röportajlar yaptı. 2010 yılında NTV Spor'a transfer oldu. Almanca ve İngilizce bilmektedir.2013 yılında NTV’de “Zor İşler” isimli birbirinden zor mesleklerin tanıtıldığı, bizzat kendisinin deneyimleyerek sunduğu programı yaptı. 2014 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan “Ne Diyosuun” adlı dizide başrol olarak rol aldı ve bu onun ilk oyunculuk deneyimi oldu. 2015 yılında NTV’de kendisinin hazırlayıp sunduğu “Yeter ki İste” programını yaptı.Program engellenen vatandaşlarımızın başarı öyküleri üzerineydi. 2015 yılında NTV ve E2’de “Lingo” isimli kelime yarışma programını sundu. Daha sonra Star TV'de yayınlanan Sil Baştan dizisinde Gizem Dereli karakterini canlandırmıştır. 23 Ağustos 2021'den itibaren Show TV'de haber sunuculuğu yapmaktadır.

DİLARA GÖNDER EVLİ Mİ?

26 Aralık 2016'da Selim Yalın ile evlendi.

DİLARA GÖNDER NEDEN İSTİFA ETTİ?

Dilara Gönder istifa haberinin sosyal medya hesabından şu sözler ile duyurdu "Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim."

DİLARA GÖNDER NE DEMİŞTİ?

Gönder, "Bu kadar ölümlü ders mi olur? Bu da mı ders olsun bize? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama" sözleriyle önündeki kâğıtları fırlattı.

“Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kâğıdı hep boş. İşte buyurun sınav kâğıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kâğıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kâğıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyurun havadan görüntüler.”