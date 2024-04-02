Dilek Acu davasında 'hakim' zorbalığı: Gazetecileri görünce deliye döndü

Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:56

Güncelleme: 02.04.2024 - 13:56

İstanbul Eyüpsultan'da, daha önce birlikte yaşadığı ve şiddet uyguladığı için kendisinden ayrılan bir çocuk annesi Dilek Acu'yu, uzaklaştırma kararına karşın Haziran 2023'te evine giderek tehdit eden Ahmet Çelik'in zincirleme şekilde ‘silahla tehdit, hakaret ve ısrarlı takip’ suçlarından hapis istemiyle İstanbul 59. Asliye Ceza ve 20 Asliye Ceza Mahkemelerindeki yargılanmasına bugün devam edildi.

Dilek Acu'yu temsilen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan avukat Serenay Yaman ve avukat Sevda Demirtaş katıldı. Sanık Ahmet Çelik'in avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

"KORUMA KARARINA RAĞMEN"

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde görülen duruşmada beyanda bulunan avukat Serenay Yaman, "Bilirkişi raporunda sanığın birkaç gün aralıklarla müvekkilin evine gelerek içeri girmeye çalıştığı, müvekkili elindeki bıçakla 'Seni burada yaşatmayacağım' diyerek tehdit ettiği, ağır hakaretlerde bulunduğu açıkça ortaya konulmuştur. Sanık tüm bunları müvekkil hakkında 6284 sayılı Kanun uyarınca verilen koruma kararı varken yapmıştır. Sanık kanun tanımaz şekilde hiçbir pişmanlık duymadan eylemlerini gerçekleştirmiştir. Bu durumda mahkemeler tarafından verilen kararların ve cezaların sanık için caydırıcı olmadığını göstermektedir. Müvekkile karşı sürekli şekilde aynı eylemlerini gerçekleştiren sanığın hiçbir indirim yapılmaksızın üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ İÇİN ONAY İSTENECEK

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2023/460 esas sayılı dosya kapsamında yargılandığını, bu dosyadaki eylemlerini daha önce gerçekleştirdiği ve kendi mahkemelerindeki eylemlerin ise sanığın önceki eylemlerinin devamı niteliğinde olduğunu değerlendirdi. 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile kendi dosyaları arasında hukuki ve fiili irtibat bulunması nedeniyle dosyalarının birleştirilmesi için mahkemeye müzekkere yazılmasını talep etti.

Mahkeme, savcının mütalaası doğrulturunda İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesine müzekkere yazılarak dosyaların birleştirilmesi için mahkemeden onay istenmesine karar vererek duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE DELİYE DÖNDÜ

Sanık Ahmet Çelik'in yine Dilek Acu'ya karşı benzer eylemler nedeniyle İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanmasına da bugün devam edildi. Bu mahkemedeki aleni yargılamayı da İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde olduğu gibi takip etmek isteyen gazeteciler, hakim engellemesiyle karşılaştı.

"KİME ŞİKAYET EDİYORSANIZ EDİN"

Mahkeme hakimi, duruşma başladığında avukatlarla birlikte salona giren basın mensuplarını görünce birden bağırmaya başladı. Önce mübaşire kızan hakim, devamında da gazetecilerin duruşma salonundan çıkmasını istedi.

Basın mensupları ise bunun üzerine hakime, dosyanın aleni olduğunu ve kamunun haber alma hakkını engellediği hatırlattı. Gazetecilerin haber yapma hakkına ve kamunun haber alma hakkına engel olduğunu duyması üzerine daha da sinirlenen hakim, adeta kendinden geçerek, "Gidin kime şikayet ediyorsanız edin" diye bağırdı.