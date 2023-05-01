Dilek Dündar Erbahar kimdir? Dilek Dündar Erbahar nasıl öldü?

Yayınlanma: 01.05.2023 - 18:25

Güncelleme: 01.05.2023 - 18:25

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, İstanbul Tuzla'daki Postane Mahallesi'nde bir sitede bulunan evinde ölü bulunmuştu.



DiLEK DÜNDAR ERBAHAR KiMDiR?



Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapıyordu. UNESCO Bilim Kadınları İçin" Program Ödülü’nü almaya hak kazandı. Erbahar, 15 yIl boyunca TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde görev yaptı.

DİLEK DÜNDAR ERBAHAR NASIL ÖLDÜ?



Erbahar'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Yapılan incelemede bilim insanı Erbahar'ın 30 Ekim 2021'de siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğü anlaşıldı ve intihar sonucu öldüğü değerlendirilerek savcılık takipsizlik kararı verdi.