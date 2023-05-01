Duygu Sağıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Duygu Sağıroğlu neden öldü? Duygu Sağıroğlu filmleri...
Usta yönetmen Duygu Sağıroğlu'ndan acı haber geldi. Sağıroğlu'nun 90 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sinemaseverler, Duygu Sağıroğlu'nun hayatını, kariyerini ve neden öldüğünü merak ediyor. Peki, Duygu Sağıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Duygu Sağıroğlu neden öldü? Duygu Sarıoğlu filmleri...
"Bitmeyen Yol", "Ben Öldükçe Yaşarım", "Aslan Arkadaşım", "Vatan ve Namık Kemal" ve "Üç Arkadaş" gibi filmlerin yönetmeni Duygu Sağıroğlu, 90 yaşında yaşama veda etti. Sağıroğlu'nun ölüm haberi, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "Sinemamızın değerli yönetmenlerinden biri olan ve yıllarca pek çok öğrenci yetiştiren değerli hocamız Duygu Sağıroğlu'nu kaybettik... Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.
DUYGU SAĞIROĞLU KİMDİR?
Duygu Sağıroğlu, 10 Kasım 1932 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Lise öğrenimi sırasında Küçük Sahne'de dekor yapmaya başladı. Lisede lakabı Deli Mıgır olan Duygu Sağıroğlu, Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde eğitim gördü. 1956 yılında Küçük Sahne'de dekorcu ve grafiker olarak çalışmaya başladı. Uzun süre tiyatroda dekor tasarımı yaptı. Tiyatrocular Derneği ve Cep Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Rockefeller bursuyla gittiği Amerika'da tiyatro dekoru tasarlamak konusunda çalıştı. Türkiye'ye geri döndüğünde opera dekorları tasarladı.
1959'da Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Karacaoğlanın Kara Sevdası" isimli filminde asistan olarak, sinema alanında çalışmaya başladı. Bu dönemde birçok filmde dekor tasarımı, sanat yönetmenliği, yönetmen asistanlığı yaptı.
1966'da ilk filmi "Bitmeyen Yol"u yönetti. Anadolu insanının dramının toplumsal gerçekçi bakış açısıyla aktarıldığı bu film büyük ilgi topladı. Sinemanın "Altın Çağı" olarak tanımlanan 1960-1967 döneminin en önemli yönetmenlerinden biri olan Duygu Sağıroğlu, 1976'ya kadar sinemada yönetmen, senarist ve sanat yönetmeni olarak çalıştı.
1979 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema-TV Enstitüsü'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1990'lı yıllardan itibaren profesyonel çalışmalarını dekor konusunda yoğunlaştıran Duygu Sağıroğlu, 1990 yılı itibarı ile yaptığı dekor tasarımı çalışmalarıyla "En İyi Dekor" ödüllerine aday oldu, bazılarını kazandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-TV Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı.
DUYGU SAĞIROĞLU FİLMLERİ
1976 - Korkusuz Cengaver
1975 - Ağrı Dağı Efsanesi
1975 - İnsan Avcısı
1975 - Kılıç Aslan
1974 - Battal Gazi'nin Oğlu
1974 - Önce Vatan
1973 - Battal Gazi Geliyor
1973 - Gönülden Yaralılar
1973 - Kara Orkun
1973 - Toprak Ana
1973 - Yanaşma
1972 - Battal Gazi'nin İntikamı
1972 - Leyla İle Mecnun
1972 - Murat İle Nazlı
1972 - Namus
1971 - Satın Alınan Koca
1971 - Üç Arkadaş
1970 - Meçhul Kadın
1970 - Şoför Nebahat
1969 - Boş Beşik
1969 - Büyük Yemin
1969 - İnsanlar Yaşadıkça
1969 - Ölmüş Bir Kadının Mektupları
1969 - Vatan Ve Namık Kemal
1967 - Aslan Arkadaşım
1967 - Her Zaman Kalbimdesin
1967 - Seni Affedemem
1967 - Sonu Olmayan Yol
1967 - Yanık Kalpler
1967 - Ya Sev Ya Öldür
1966 - Kanlı Mezar
1966 - Nuh'un Gemisi
1965 - Ben Öldükçe Yaşarım
1965 - Bitmeyen Yol
DUYGU SAĞIROĞLU ÖDÜLLERİ
1997: Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Dekoru - Abelard ve Heloise
1998: Afife Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Sahne Tasarımcısı, Simyacı - Dostlar Tiyatrosu
2000: Dokuz Eylül Üniversitesi, Muhsin Ertuğrul Emek Ödülü, Tüm Çalışmaları
2007: 21. İstanbul Tiyatro Festivali, Onur Ödülü
2007: 26. Uluslararası İstanbul Film Festivali, Onur Ödülü
2009: Afife Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Sahne Tasarımcısı, Maskeliler - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2009: Lions Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Sahne Tasarımı, Maskeliler - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2009: Tiyatro Dergisi Ödülleri, Yılın Sahne Tasarımcısı, Maskeliler - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2012: Altın Portakal Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü
2018: Van İpekyolu Belediyesi Kısa Film Festivali, Onur Ödülü
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