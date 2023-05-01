Duygu Sağıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Duygu Sağıroğlu neden öldü? Duygu Sağıroğlu filmleri...

Yayınlanma: 01.05.2023 - 17:12

Güncelleme: 01.05.2023 - 17:12

"Bitmeyen Yol", "Ben Öldükçe Yaşarım", "Aslan Arkadaşım", "Vatan ve Namık Kemal" ve "Üç Arkadaş" gibi filmlerin yönetmeni Duygu Sağıroğlu, 90 yaşında yaşama veda etti. Sağıroğlu'nun ölüm haberi, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Sinemamızın değerli yönetmenlerinden biri olan ve yıllarca pek çok öğrenci yetiştiren değerli hocamız Duygu Sağıroğlu'nu kaybettik... Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

DUYGU SAĞIROĞLU KİMDİR?

Duygu Sağıroğlu, 10 Kasım 1932 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Lise öğrenimi sırasında Küçük Sahne'de dekor yapmaya başladı. Lisede lakabı Deli Mıgır olan Duygu Sağıroğlu, Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde eğitim gördü. 1956 yılında Küçük Sahne'de dekorcu ve grafiker olarak çalışmaya başladı. Uzun süre tiyatroda dekor tasarımı yaptı. Tiyatrocular Derneği ve Cep Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Rockefeller bursuyla gittiği Amerika'da tiyatro dekoru tasarlamak konusunda çalıştı. Türkiye'ye geri döndüğünde opera dekorları tasarladı.

1959'da Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Karacaoğlanın Kara Sevdası" isimli filminde asistan olarak, sinema alanında çalışmaya başladı. Bu dönemde birçok filmde dekor tasarımı, sanat yönetmenliği, yönetmen asistanlığı yaptı.

1966'da ilk filmi "Bitmeyen Yol"u yönetti. Anadolu insanının dramının toplumsal gerçekçi bakış açısıyla aktarıldığı bu film büyük ilgi topladı. Sinemanın "Altın Çağı" olarak tanımlanan 1960-1967 döneminin en önemli yönetmenlerinden biri olan Duygu Sağıroğlu, 1976'ya kadar sinemada yönetmen, senarist ve sanat yönetmeni olarak çalıştı.

1979 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema-TV Enstitüsü'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1990'lı yıllardan itibaren profesyonel çalışmalarını dekor konusunda yoğunlaştıran Duygu Sağıroğlu, 1990 yılı itibarı ile yaptığı dekor tasarımı çalışmalarıyla "En İyi Dekor" ödüllerine aday oldu, bazılarını kazandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-TV Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı.

DUYGU SAĞIROĞLU FİLMLERİ

1976 - Korkusuz Cengaver

1975 - Ağrı Dağı Efsanesi

1975 - İnsan Avcısı

1975 - Kılıç Aslan

1974 - Battal Gazi'nin Oğlu

1974 - Önce Vatan

1973 - Battal Gazi Geliyor

1973 - Gönülden Yaralılar

1973 - Kara Orkun

1973 - Toprak Ana

1973 - Yanaşma

1972 - Battal Gazi'nin İntikamı

1972 - Leyla İle Mecnun

1972 - Murat İle Nazlı

1972 - Namus

1971 - Satın Alınan Koca

1971 - Üç Arkadaş

1970 - Meçhul Kadın

1970 - Şoför Nebahat

1969 - Boş Beşik

1969 - Büyük Yemin

1969 - İnsanlar Yaşadıkça

1969 - Ölmüş Bir Kadının Mektupları

1969 - Vatan Ve Namık Kemal

1967 - Aslan Arkadaşım

1967 - Her Zaman Kalbimdesin

1967 - Seni Affedemem

1967 - Sonu Olmayan Yol

1967 - Yanık Kalpler

1967 - Ya Sev Ya Öldür

1966 - Kanlı Mezar

1966 - Nuh'un Gemisi

1965 - Ben Öldükçe Yaşarım

1965 - Bitmeyen Yol

DUYGU SAĞIROĞLU ÖDÜLLERİ

1997: Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Dekoru - Abelard ve Heloise

1998: Afife Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Sahne Tasarımcısı, Simyacı - Dostlar Tiyatrosu

2000: Dokuz Eylül Üniversitesi, Muhsin Ertuğrul Emek Ödülü, Tüm Çalışmaları

2007: 21. İstanbul Tiyatro Festivali, Onur Ödülü

2007: 26. Uluslararası İstanbul Film Festivali, Onur Ödülü

2009: Afife Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Sahne Tasarımcısı, Maskeliler - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2009: Lions Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Sahne Tasarımı, Maskeliler - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2009: Tiyatro Dergisi Ödülleri, Yılın Sahne Tasarımcısı, Maskeliler - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2012: Altın Portakal Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü

2018: Van İpekyolu Belediyesi Kısa Film Festivali, Onur Ödülü



