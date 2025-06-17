Dilek İmamoğlu'ndan Emine Erdoğan'a 'mektup' göndermesi: 'Karşı tarafın vicdanına teslim ettim'

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a seslendi.

"Bir anne ve toplum vicdanının sesi olma sorumluluğunu yüreğinde hisseden bir kadın olarak bu mektubu size yazıyorum" diyen İmamoğlu, mektubunda, cezaevlerindeki kadın ve çocuklar için çağrı yaptı. İmamoğlu, "Sizden ricam; bu meselenin insani yönüyle ele alınması, ilgili kurumlarla istişare edilerek kadın tutukluların ailelerinden koparılmamaları yönünde bir çözüm geliştirilmesidir" ifadelerini kullandı.

MEKTUBA YANIT GELMEDİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma arkadaşlarının aileleri, ‘Dayanışma Platformu’ kurdu.

Platformu basına tanıtan Dilek Kaya İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yaptığı çağrının anımsatılması üzerine konuştu. Mektuba bir yanıt gelmediğini söyledi.

"OLUMSUZ BULANLAR OLDU"

"Yaklaşık 10 gün önce Emine Erdoğan'a seslenmiştiniz toplumsal vicdan açısından özellikle annelik ve kadınlık vurgusuyla. Kendisinden bir dönüş oldu mu acaba?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Herhangi bir dönüşü olmadı. Ama mektupla ilgili çokça konuşuldu sosyal medyada. Hepsini biliyorum, takip ediyorum. İşte olumlu bulanlar oldu, olumsuz bulanlar oldu. Çok fazla tepki gösterenler oldu. Ama ben hepsini anlayabiliyorum. Daha çok olumsuz bulanları daha çok anlayabiliyorum. Onların baktığı pencereden bakıyorum ve haklı olduklarını da düşünüyorum gerçekten. Çünkü hukukun, adaletin ve yargının işlediği, özellikle yargının bağımsız olduğu bir ülkede, herhangi bir kişiye böyle bir mektup yazılması, gerçekten bir üçüncü dünya ülkesi göstergesi. Ama evet biz haksızlık, hukuksuzluk yaşıyoruz. Bir adalet yok zaten. Adalet işlesin ve bağımsız yargı işlesin diye mücadele ediyoruz ama bari, hani kadınlara bu işkence çektirilmesin. Yani burada bir şekilde Ekrem İmamoğlu ve çok yakın çalışma arkadaşları, diğer belediye başkanlarımız içeride. Çünkü onların şu anda bir davaları var. Bu süreç, bir siyasi süreç. Burada zaten bir yargı süreci olmuş olsaydı, zaten içeride olmazdılar. Dışarıda tutuksuz yargılanırdı herkes. Çünkü yargı, herkese ait bir işlem" yanıtını verdi.

"Emine Hanım’a yaptığınız çağrıyı tekrar etmek ister misiniz?" sorusu üzerine ise İmamoğlu, "Ben çağrımı yaptım zaten. Çağrıya cevap gelirse, çok memnun oluruz. İçerideki kadınlar adına, tüm kadınlar adına çok memnun oluruz. Çünkü, bu sokaktaki kadınların da aslında aynı anda bir sesi. Cevap verilsin ya da verilmesin, ben çağrımı yaptım, karşı tarafın vicdanına teslim ettim. Böyle bir çağrının tabii ki er ya da geç bir cevabı olmalı, diye düşünüyoruz. Bekliyoruz…" yanıtını verdi.