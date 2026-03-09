Dilek Kaya İmamoğlu: Ailelerden daha gergin bir mahkeme başkanı gördüm

İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan ve aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri’deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No’lu salonda başladı.

Mahkeme Başkanı ile İmamoğlu arasında yaşanan gerginlik sonrası Heyet, izleyici kısmının boşaltılmasına karar verilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve izleyiciler ise salondan ayrılmadı.

"AİLELERDEN DAHA GERGİN..."

İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada, mahkeme salonunda yaşananları anlattı. Mahkeme Başkanı'nın tutumunu değerlendiren Kaya İmamoğlu, "Bence bizim, bence ailelerden daha gergin bir mahkeme başkanı gördüm. Ekrem Bey'in dediği gibi daha sakin bir duruşma yönetilebilirdi, daha anlayışlı olunabilirdi. Ama biz buradayız zaten, aileler olarak çıkmayacağız. Duruşma salonundayız" ifadelerini kullandı.

Ailelerin bekleyişine ilişkin izlenimlerini aktaran İmamoğlu, "Şu anda herkes oturdu yerinde, sevdiklerinin tekrar mahkeme salonuna çıkmasını bekliyorlar" dedi. Kaya İmamoğlu, Mahkeme Heyeti'nin izleyici kısmının boşaltılmasına karar vermesinin ardından salonda sanık ailelerinin, bazı CHP'li milletvekillerinin, bazı belediye başkanları ile basın mensuplarının bulunduğunu söyledi.

Konuşma sırasına ilişkin Heyetin kararının kendilerine bildirilmemesine ilişkin Dilek Kaya İmamoğlu, "Avukatlara bilgi gelmedi. Aslında avukatlarında bir tepkisi onaydı. Başka bir yandaş basına verilmiş liste ama bizim avukatlara liste verilmedi" ifadelerini kullandı. Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların salona girişlerinin ardından yaşananları, "Ekrem Bey 3 dakika konuşma usule yönelik izin isteyince Hakim bey de vermedi. Dolayısıyla aileler de tepki gösterdi. Avukatlar da bu duruma tepki gösterdi" sözleriyle aktardı.

"NEDEN YANDAŞ BASINA ÇIKIYOR?"

Mahkeme heyetinin izleyicilerin çıkarılması kararını değerlendiren Dilek Kaya İmamoğlu, "Bir de tabii ki izlenme sırasının dün yandaş basında çıkması, avukatlarımıza iletilmemesi... Avukatlarımız böyle bir şikayeti dile getirdi. Bize iletilmeyen, bizi ilgilendiren liste ve bizim defalarca sizin özel kalemini aramamıza rağmen bize iletilmeyen liste neden yandaş basında çıkıyor? Bize iletilmiyor. Neden başka bir yerden biz görüyoruz, öğreniyoruz? Ki bu çok haklı bir talep değil mi bir hukuk devletinde" diye sordu.

Dilek Kaya İmamoğlu, "O neden sorusuna sizin verdiğiniz bir cevap var mı" sorusuna, "Herkes gibi benim de bir cevabım var elbette. Burada nisan ayının sonuna kadar günlerimizi bir adil yargılanma yapılacak mı şüphesiyle yüreğimizi ağzımızdan geçireceğiz. Dolayısıyla bu da o cevaplardan bir tanesi sanırım" yanıtını verdi.

"BU İNSANLAR NEDEN HALA TUTUKLU?"

Sanık aileleri olarak duruşma salonunda ses ve görüntü kaydı alınıp alınmamasına ilişkin konuşan Kaya İmamoğlu, "Zaten ailelerden herhangi bir görüntü ve ses kaydı alan olmadı, böyle bir davranış olmadı. Ailelerin hepsi çok temkinli. Herkes mahkemeye saygılı bir şekilde oturuyor. Ailelerden yana asla herhangi bir şey yok. Ama ailelerin kendi duygularını dile getirdiğindeki en büyük tepkileri adil yargılanma yönünde. Mahkemenin kurallarını bozacak şekilde, ses ve görüntü kaydı asla alınmadı" dedi.

Dilek Kaya İmamoğlu, yargılama sürecine ilişkin sunları söyledi:

"Yeter ki daha sakin, daha adil ve daha tarafsız bir yargılama olsun. Bizim en büyük isteğimiz bu. Bir yıldır bu anı bekliyoruz. Ama biz bir yıldır bu anı neden bekliyoruz? Bunların cevaplarını hep bu günlerde öğreneceğiz. Bizim tek istediğimiz şey adil ve özellikle de tutuksuz yargılama. Çünkü bu insanların sözüm ona, ki öyle bir şey yok, suç yok, sözüm ona o suçlara istinaden delil karartma ya da kaçma şüphesi olan insanların tutuklu yargılanmaları gerekir ki, benim de hukuktan bildiğim kadarıyla. Böyle bir durum yok burada. Delil karartma yok, kaçma tehlikesi yok. Peki bu insanlar neden hala tutuklu ve neden tutuklu yargılanacaklar? Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Ben bu hukuk devleti olmanın gereğinin yerine getirilmesini istiyorum. Yerine getirilmesini aileler adına talep ediyoruz."