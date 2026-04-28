Dilek Kaya İmamoğlu: ‘Bu dava asrın haksızlığına dönüştü’

28.04.2026 22:23:00
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, devam eden yargı sürecine ilişkin, "Asrın yolsuzluğu olarak kamuoyuna lanse edilen bu dava, artık adaletin ayaklar altına alındığı asrın haksızlığına dönüştü" dedi.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki isimlere yönelik davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dilek İmamoğlu, kamuoyunda “asrın yolsuzluğu” olarak sunulan davanın gerçekte “adaletin ayaklar altına alındığı asrın haksızlığına” dönüştüğünü ifade etti.

 Dilek Kaya İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İftiralar ve asılsız dedikodularla hazırlanan sözde iddianamenin, hakikat duvarına çarparak günbegün nasıl yerle bir olduğunu hep birlikte izliyoruz.

“Asrın yolsuzluğu" olarak kamuoyuna lanse edilen bu dava, artık adaletin ayaklar altına alındığı "asrın haksızlığına" dönüştü. Bu haksızlık nedeniyle sevdiklerimiz 13 aydır tutsak.

Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları, her duruşmada gerçekleri birer birer anlatarak bu kurgu dünyasını çürüttüler ve çürütmeye de devam ediyorlar.  

Bizim tek isteğimiz adalet! Hukukun siyasi hesaplara alet edilmediği, masumiyetin cezalandırılmadığı bir Türkiye istiyoruz. Artık bu haksızlığa son verin ve sevdiklerimizi serbest bırakın!”

