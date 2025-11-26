Dilek Kaya İmamoğlu'ndan, Bahçeli'ye 'Silivri' tepkisi: 'Sözlerine çok üzüldüm, çok ağır geldi'

CHP’li belediyelere yönelik operasyonların mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 15. buluşmasını da İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesi önündeki alanda gerçekleştirdi. Buluşmaya; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katıldı.

Türkiye’nin 81 ilinden binlerce kadınının, Silivri’de tutuklu bulunan isimlere atfen “kırkyama” tekniğiyle oluşturduğu, üzerinde “Önce adalet, önce hürriyet” yazılı Türkiye haritası CHP’li milletvekilleri tarafından İBB binasına asıldı.

O EL İȘİ ÇALIŞMA KURULTAY SALONUNA DA ASILACAK

Buluşmaya çevrimiçi bağlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İstanbul Büyükşehir binasına bu güzel mesaj verildi. Şimdi biz bunu bir siyasi mesaja evriltmek, bunu parti olarak sahiplenmek, mücadelenin bayrağını, mücadelenin kurultayına taşımak isteriz. Eğer uygun görülürse, büyük bir memnuniyetle biz bu çalışmayı Ankara'ya, kurultayımıza bekliyoruz” dedi.

ÖZEL’DEN ÇELİK’E 19 MART SABAHI TELEFON: “O BİNAYI SAVUNMAK, DEMOKRASİYİ SAVUNMAK DEMEK”

Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı İBB’ye yönelik operasyonları “darbe” olarak değerlendiren Özel, “19 Mart sabahı, İl Başkanımız Özgür Çelik'e telefonda bunun bir darbe olduğunu söylediğimde ve ‘her darbenin hedefleri arasında sembol binalar olur’ dediğimde, yaptığımız değerlendirmede bunun Saraçhane'deki tarihi İstanbul Büyükşehir Belediye binası olduğunu konuşmuş ve o binayı savunmanın demokrasiyi savunmak, o binayı savunmanın arkadaşlarımızı savunmak olduğunu söylemiştik”

DİLEK İMAMOĞLU’NDAN BAHÇELİ’YE YANIT

250 gündür Silivri’de 12 metrekarelik bir hücrede tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde dile getirdiği, “Silivri’ye gitmekle İmralı’ya gitmek arasında bir fark yoktur” açıklamayla gündeme gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

"BU SÖZLER BANA VE AİLEMİZE ÇOK AĞIR GELDİ"

Dilek İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sadece kendi adıma değil, ülkem adına da çok üzüldüm. Tekrar tekrar okudum, anlayamadım, şok oldum. Duyduğum bu sözlere inanmak istemedim. 8 aydır yaşadığımız haksız ve hukuksuz süreçten, yaşadığımız tüm iftiralardan sonra bu çok ağır geldi bana ve aileme. Bu kadarı artık çok fazla."

“SÖZLERİ DUYDUĞUMDA İNANAMADIM, ŞOK GEÇİRDİM”

İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Bu ülkede yaşayan bir vatandaş ve de Ekrem İmamoğlu’nun eşi olarak bu sözleri duyduğumda inanamadım, anlamakta çok zorlandım ve çok üzüldüm. Tekrar tekrar okudum, şok geçirdim. Yıllarını, emeğini, hayat mücadelesini bu ülkeye ve bu millete adamış, bu adanmışlığın bedelini ödemekte olan Ekrem İmamoğlu’nun ve dolayısıyla ailesi olarak bizlerin böylesi bir karşılaştırmanın muhatabı olmamızı büyük bir şaşkınlık içinde izledim.”

“MADEM BİR FARK YOK O HALDE NEDEN SİLİVRİ’YE BİR HEYET GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMEDİNİZ?”

Bahçeli’ye art arda sorular yönelten İmamoğlu, “Madem ki ‘Silivri’ye gitmekle İmralı’ya gitmek arasında bir fark yoktur’, o halde neden eşime ve yüzlerce çalışma arkadaşına yapılan bu haksızlığı ve hukuksuzluğu yerinde görmek için kendi partinizden temsilcilerin de olduğu bir heyeti Silivri’ye göndermeyi hiç düşünmediniz? Burada yaşanan haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı neden hep beraber ortak bir duruş sergileyemedik?” diye sordu.

“ADİL YARGILAMAYI OMUZ OMUZA SAVUNALIM”

Bahçeli’nin, duruşmaların TRT’den canlı yayınlanması konusundaki açıklamalarını anımsatan Dilek Kaya İmamoğlu, “Mahkemenin TRT’den canlı yayınlanması yönündeki konuşmanız ve verilen destek bizim için çok kıymetli ve anlamlıdır. Öyleyse buyurun, adil ve şeffaf yargılamayı, demokratik hukuk düzenini, hukuk devletinin gereği tutuksuz yargılamayı ve en temel adalet ilkelerini de omuz omuza savunalım” ifadelerini kullandı.

“DURUŞMALAR TRT’DEN CANLI YAYINLANSIN” TALEBİ

İBB iddianamesinin mahkeme tarafından dün kabul edildiğini anımsatan Dilek Kaya İmamoğlu, “Bundan sonraki süreçte artık hukukun ve adaletin işlemesini bekliyoruz. Her şey milletin gözü önünde olsun, mahkeme TRT’den canlı yayınlansın istiyoruz. Ama aynı zamanda 86 milyonun vergileriyle yayın yapan kamu yayıncısı TRT, anayasal tarafsızlık yükümlülüğüne uygun yayın yapmalıdır” dedi.