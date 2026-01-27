Dilek Kaya İmamoğlu'ndan MHP'li Yıldız'a 'canlı yayın' yanıtı: 'Her şey TBMM'nin elinde'

CHP'li bazı belediye başkanların tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş davası" olarak bilinen 200 sanıklı davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, davayla ilgili "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu" ifadesini kullandı.

"ŞEFFAF BİR TUTUM SERGİLEMEYE DAVET EDİYORUZ"

Dilek Kaya İmamoğlu, Yıldız'ın açıklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Her şey Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin elindedir. Adalet ve hukuk için, milletimizin vicdanı için, ülkemizin huzurlu yarınları için; tüm duruşmaların canlı yayınlanmasını sağlamak üzere bütün siyasileri sorumluluk almaya, açık ve şeffaf bir tutum sergilemeye davet ediyoruz."